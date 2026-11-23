Армия США готовит подрыв химикатов в Айове из-за угрозы самопроизвольного взрыва
Армия США намерена 25 ноября подорвать несколько тонн химикатов для производства боеприпасов в Мидлтауне в Айове, сообщает Associated Press. Апелляционный суд приостановил действие разрешения на подрыв по обращению экологов, однако военные планируют воспользоваться положениями о чрезвычайных ситуациях. Юристы утверждают, что при непосредственной угрозе взрыва отдельное разрешение не требуется.
Химикаты обнаружили в марте на армейском заводе боеприпасов: в нескольких десятках бочек находился разложившийся азид свинца. Образование кристаллов сделало вещество нестабильным. По оценке властей, похолодание ниже -1 °C может спровоцировать неконтролируемый взрыв. Химическую нейтрализацию рассматривали, но, по словам чиновников, манипуляции повышают риск случайного взрыва с гибелью людей.
«Защита здоровья людей и окружающей среды требует действий сейчас, а не промедления»,— заявили юристы в обращении в суд. Экологические организации считают, что армия пытается обойти судебное решение. Как пояснили военные, 25 ноября выбрали из-за подходящей погоды и подготовки всех мер по снижению последствий.
Два запланированных взрыва приведут к выбросу частиц, содержащих токсичный свинец: они рассеются в воздухе и осядут на земле. Последствия могут затронуть тысячи жителей окрестностей. Им рекомендовали оставаться дома, закрыть окна и двери, укрыть животных. Некоторым жителям самого Мидлтауна, где живут почти 400 человек, посоветовали уехать, поскольку взрывная волна может разбить старые окна.