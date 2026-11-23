Два запланированных взрыва приведут к выбросу частиц, содержащих токсичный свинец: они рассеются в воздухе и осядут на земле. Последствия могут затронуть тысячи жителей окрестностей. Им рекомендовали оставаться дома, закрыть окна и двери, укрыть животных. Некоторым жителям самого Мидлтауна, где живут почти 400 человек, посоветовали уехать, поскольку взрывная волна может разбить старые окна.