Глава Ставрополья сообщил о детонациях из-за пожаров на промышленных объектах

На промобъектах в Ставрополье началась детонация огнеопасных материалов из-за пожаров. Об этом написал глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Звук слышен в Ставрополе. На данный момент угрозы жизни и здоровью жителей нет», — уточнил господин Владимиров.

Людей из ближайших к месту происшествия домов в Вязниках перевели в безопасное место. Пожарные продолжают тушить возгорание.

Утром 19 июля из-за атаки беспилотников два очага возгорания возникли в промзоне хутора Вязники в Ставропольском крае. Как уточнил губернатор, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В районе пожара ввели режим ЧС местного уровня.