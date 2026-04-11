После взрыва во Владикавказе в больницах остаются 10 человек

Глава Минздрава Северной Осетии доложил руководителю республики Сергею Меняйло о состоянии пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе. По его словам, к 9:30 11 апреля в больницах остаются 10 человек.

«Двое находятся в КБСП. Один из них – в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь. Второй пациент также под постоянным наблюдением медиков, его состояние оценивается как стабильное»,— уточнил господин Меняйло в Telegram-канале.

Еще пятерых пострадавших доставили в РКБ, их состояние стабильно. Троих раненых несовершеннолетних госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Сначала в медучреждении находились только двое детей, но к вечеру 10 апреля туда доставили еще одного подростка с сотрясением мозга, рассказал глава республики. Он заверил, что угрозы их жизни нет и каждый пострадавший находится под наблюдением врачей.

Взрыв произошел днем 10 апреля, за ним последовал пожар. Погибли два человека, еще 15 пострадали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. Во Владикавказе ввели режим ЧС. Разбор завалов на месте взрыва возобновили сегодня утром.

Подробности — в материале «Ъ» «Старая пиротехника опаснее новой».