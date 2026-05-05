Что известно об атаке БПЛА на Чебоксары

Ночью беспилотники ВСУ атаковали Чебоксары. Два жителя погибли, еще 34 человека пострадали, среди них один ребенок. Один БПЛА попал в жилую многоэтажку. В городе остановлено движение общественного транспорта. Все школы региона перевели на дистанционное обучение. Главное о произошедшем — в подборке «Ъ».

Фото: очевидец

Что произошло

В ночь на 5 мая глава Чувашии Олег Николаев сообщил об атаке дронов ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ. Примерно с 01:50 до 02:30 мск в Чувашии действовало предупреждение о ракетной опасности. В 03:15 мск была объявлена угроза атаки БПЛА. Аэропорт Чебоксар приостанавливал работу. Подробностей о последствиях атаки господин Николаев не привел.

Позднее глава региона сообщил об одном пострадавшем после ударов. Минздрав Чувашии к утру заявил о том, число пострадавших возросло до трех. Один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Еще двое проходят лечение амбулаторно.

В 06:50 мск в аэропорту Чебоксар повторно ввели ограничения на полеты, которые сняли ночью. В 10:49 мск премьер-министр республики Сергей Артамонов в Telegram-канале сообщил, что один из беспилотников ударил по зданию в Чебоксарах. О каком именно здании идет речь, неизвестно. Telegram-каналы, в том числе «Осторожно, новости», пишут, что дрон попал по жилому дому, после чего там начался пожар. По словам господина Артамонова, врачи следят за состоянием пострадавших при атаке. Их число он не уточнил.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что при атаке ВС Украины с применением БПЛ погибли два жителя Чебоксар, еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок. Позднее вице-премьер региона Владимир Степанов уточнил, что количество пострадавших выросло до 34.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что 11 пострадавших от ударов беспилотников находятся на стационарном лечении в городских больницах, трое из них — в тяжелом состоянии.

Реакция властей

Глава Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров сообщил, что школы и техникумы в регионе перевели на дистанционный режим обучения из-за угрозы атаки беспилотников.

В Чебоксарах ввели временные ограничения для пешеходов и транспорта, связанные с работой спецслужб, рассказал глава города Станислав Трофимов. По сообщению Минтранса республики, в целях обеспечения безопасности граждан в городе на неопределенный срок приостановили работу общественного транспорта.

В школе № 57 в Чебоксарах организовали пункт временного размещения и работу оперативного штаба. Как сообщил мэр, также создан дополнительный пункт в МАОУ «СОШ № 1». Там дежурят сотрудники администрации, психологи и медики.

В республике введен режим ЧС регионального уровня, сообщил глава региона Олег Николаев.

СКР заявил, что для атаки на Чебоксары ВСУ использовали крылатые ракеты и не менее 8 беспилотных летательных аппаратов. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ).

