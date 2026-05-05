Число погибших при взрыве на заводе в Китае превысило 20 человек

При взрыве на заводе по производству фейерверков в центральной провинции Китая погиб 21 человек. Еще 61 человек получил ранения, сообщает местное агентство «Синьхуа».

Взрыв произошел на заводе компании Huasheng в городе Люяне, входящем в состав уезда Чанша в провинции Хунань. На место направлены более 480 спасателей, задействованы три спасательных робота. Поскольку место ЧП находится рядом с двумя складами черного пороха, спасатели эвакуировали жителей близлежащих районов и создали буферную зону, чтобы предотвратить повторный взрыв.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить усилия для поиска людей, числящихся пропавшими без вести, а также спасти пострадавших. Он также потребовал провести расследование. Руководителя компании уже задержала полиция. Что стало причиной взрыва, пока не установлено.