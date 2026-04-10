Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 15

Число пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе увеличилось до 15 человек, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Погибли двое человек.

«15 человек пострадали, 2 погибли. Двое в тяжелом состоянии, один — в очень тяжелом. Двое детей, состояние — стабильное»,— сказал господин Меняйло (цитата по ТАСС).

Взрыв произошел на складе с пиротехникой сегодня днем. Начался пожар, площадь возгорания составила 750 кв. м. СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.