Число погибших из-за взрыва пиротехники во Владикавказе увеличилось до трех

Скончался еще один пострадавший из-за взрывов пиротехники в Партизанском переулке Владикавказа. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram. Общее число погибших в результате происшествия выросло до трех человек.

Господин Меняйло сообщил, что ожоги оказались слишком тяжелыми — было поражено 90% поверхности тела. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Сегодня Сергей Меняйло сообщал, что в стационарах республики остаются 11 пострадавших из-за происшествия. Среди них — трое детей. Их состояние опасений не вызывает, отмечал глава Северной Осетии.

Пожар и взрывы произошл на складе пиротехники в Партизанском переулке Владикавказа 10 апреля. Площадь возгорания достигала 750 кв. м, а обрушения — 800 кв. м. Ранее сообщалось о гибели двух человек, тела которых извлекли из-под завалов.