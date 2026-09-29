Задержан директор сгоревшего под Ярославлем завода пиротехники
СКР: после пожара задержан директор завода пиротехники в ярославском Кубринске
Силовики задержали директора ярославского предприятия по производству пиротехники, при пожаре на котором погибли 14 человек. Как сообщает РЕН ТВ, сейчас его везут «в Переславль для дальнейших разбирательств». По данным Telegram-канала 112, мужчину задержали в Москве.
Следственный комитет уточнил, что «решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения» в рамках уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК РФ).
Взрыв в цехе по производству петард произошел накануне днем в Кубринске Ярославской области. Из 15 находившихся в помещении рабочих выжил один, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. 30 сентября объявлено в регионе днем траура.
В ночь на 29 сентября в Кубринске восстановили подачу электричества, прерванную из-за пожара. На месте ЧП завершили разбор завалов.
Дело расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Для руководителей такого предприятия ключевыми зонами ответственности считаются контроль безопасных условий труда и технологического процесса, а также хранение взрывчатых веществ и порохов.
При установлении причин проверяются как нарушения правил работы со взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами, так и технические версии: искра из-за неисправности электроприборов или химического процесса, а также аварийный режим оборудования. Ответственность руководства будет зависеть от того, удастся ли связать выявленные нарушения в этих сферах с произошедшим взрывом.