Жителям поврежденных при взрыве во Владикавказе домов выплатят от 50 тыс. рублей

Жителям Владикавказа, чье имущество было повреждено при взрыве на складе пиротехники, выплатят в общей сумме 8,5 млн руб., сообщила пресс-служба администрации города. Всего повреждены 25 частных домовладений, в которых проживают 74 человека. Больше всего ущерба получили жители пяти домовладений.

Гражданам, утратившим имущество первой необходимости (трех и более предметов), положено 50 тыс. руб., членам семей погибших и получившим вред здоровью — от 200 тыс. (легкий вред) до 400 тыс. руб. (средний и тяжкий). Владельцам наиболее поврежденных домов выплатят по 100 тыс. руб. из резервного фонда города.

По оценке администрации, повреждена кровля домов общей площадью более 1 000 кв. м, оконные и дверные блоки — более 150 кв. м, въездные ворота — почти 40 кв. м. Наиболее пострадавшие участки кровли накрыли тентом. Также повреждены 30 автомобилей.

Взрыв произошел 10 апреля, после чего начался пожар. В результате погибли два человека, еще 15 пострадали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. Во Владикавказе ввели режим ЧС. Подозреваемых в незаконном производстве пиротехники задержали.

