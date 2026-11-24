Число жертв пожара на заводе пиротехники в Ярославской области выросло до 15
Число погибших при пожаре на заводе пиротехники в селе Кубринск Ярославской области, который произошел в сентябре, выросло до 15 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные пресс-службы региональных судов.
Ранее следствие и губернатор Михаил Евраев сообщали о 14 погибших и одной пострадавшей. Источник «РИА Новости» в силовых структурах уточнил, что эта пострадавшая скончалась. «Пока идут экспертизы, по итогам которых будет окончательно уточнено число погибших»,— сказал он.
Уточненное число погибших указано в ходатайстве следствия о продлении ареста директора «Салют Юг» Алексея Пронина. Фрунзенский районный суд Ярославля рассмотрит его 25 ноября. Пронина обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель людей, и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Участковому Андрею Курбатову и инспектору МЧС Сергею Кукушкину предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.