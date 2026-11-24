Ранее следствие и губернатор Михаил Евраев сообщали о 14 погибших и одной пострадавшей. Источник «РИА Новости» в силовых структурах уточнил, что эта пострадавшая скончалась. «Пока идут экспертизы, по итогам которых будет окончательно уточнено число погибших»,— сказал он.