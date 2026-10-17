Склады под высоким тарифом

«До июля этого года стоимость страхования составляла примерно 0,1% в годовом выражении. С тех пор она несколько раз росла и к текущему моменту выросла до 5-7%. Это касается и страхования объектов недвижимости, и страхования товаров на них. Это уже настолько большие затраты, что грузовладельцы и логистические компании решают точечно, страховать или не страховать, потому что в некоторых случаях страхование становится нецелесообразным. Например, даже на небольшом складе в 10 тыс. квадратных метров товар может стоить порядка 7-10 млрд руб. Страхование этого товара может обойтись в 400-500 млн руб. в год, тогда как складские услуги стоят 150-200 млн руб. в год. То есть страховка в 3-3,5 раза дороже. Соответственно, решение о страховании принимается крайне выборочно, только там, где без этого не обойтись.