Склады под высоким тарифом
Как атаки на логистические центры маркетплейсов повлияли на рынок
Защита складов стала обходиться бизнесу гораздо дороже, чем еще в начале года. По подсчетам аналитиков сервиса «Полис. онлайн» и компании «Рентал про», тарифы на страхование складской недвижимости выросли в 20 раз.
Основной скачок пришелся на середину лета, после серии атак на крупные логистические центры маркетплейсов, рассказала основатель группы компаний «Простор» Оксана Любивая:
«Если говорить о владельце склада, то он, безусловно, должен застраховать сам объект недвижимости. Вторая страховка, которая должна быть у любого владельца складской логистики — это страхование всего товарного запаса, всего содержимого склада. Есть и третья группа страховок, касающаяся персонала, но это отдельная часть. Прежние ставки были достаточно лояльными, до 1% от стоимости товаров на складах.
Сейчас, когда выгорает огромный склад, найти такую бизнес-модель внутри страховой компании, чтобы покрыть убытки при таком маленьком тарифе, просто невозможно.
Речь идет о новых страховых договорах, действующие продолжают работать, и ты можешь ничего не менять. Но в группу покрытия, если вдруг, не дай бог, со складом происходит теракт, последствия такого теракта не войдут. Этот риск стал максимальным, и любой логистический центр находится под угрозой. Если на его территории расположен какой-то маркетплейс, это само по себе уже большой риск».
Самый дорогой риск, который сейчас указывается в страховках, — последствия прилетов БПЛА. В таких договорах тарифы умножены на 200, рассказал начальник отдела страхования коммерческой недвижимости брокера Remind Александр Ефимов:
«Если говорить про страхование именно от терроризма и БПЛА, то тарифы по этим видам выросли драматически. Если в прошлом году стоимость такого страхования составляла порядка 0,015% за год, то сейчас ставка находится на уровне 1,5% за полгода. То есть в годовом выражении рост составил порядка 200 раз.
Если говорить про небольших арендаторов, селлеров, объем стока которых не превышает несколько миллионов или несколько десятков миллионов рублей, то вопрос страхования в таких компаниях, как правило, еще не выстроен. Активно интересоваться страхованием они стали только с конца июля 2026 года. Собственник страхует то имущество, которое принадлежит ему. Что принадлежит арендаторам? Это стеллажи, какие-то кары, погрузчики и, соответственно, товары. Если раньше небольшие селлеры приходили к нам с единичными запросами, то с июля этого года запросы приходят по несколько в день».
Ставки на страховку очень зависят от города, где находится склад. Самые дорогие ставки в Москве и Петербурге. В некоторых регионах компании вообще отказываются страховать клиентов. Те же, кто все-таки оформляют полисы, так повышают цены, что это становится просто убыточно для бизнеса, рассказал генеральный директор компании «ЛогЛаб» Сергей Верещагин:
«До июля этого года стоимость страхования составляла примерно 0,1% в годовом выражении. С тех пор она несколько раз росла и к текущему моменту выросла до 5-7%. Это касается и страхования объектов недвижимости, и страхования товаров на них. Это уже настолько большие затраты, что грузовладельцы и логистические компании решают точечно, страховать или не страховать, потому что в некоторых случаях страхование становится нецелесообразным. Например, даже на небольшом складе в 10 тыс. квадратных метров товар может стоить порядка 7-10 млрд руб. Страхование этого товара может обойтись в 400-500 млн руб. в год, тогда как складские услуги стоят 150-200 млн руб. в год. То есть страховка в 3-3,5 раза дороже. Соответственно, решение о страховании принимается крайне выборочно, только там, где без этого не обойтись.
Объекты отбираются по стоимости товара и по региону, где наиболее опасная ситуация. Это, конечно, новые территории, Москва, Санкт-Петербург. Но там и страхование дороже. Поэтому все нужно взвешивать применительно к каждой конкретной ситуации. По опыту, получить возмещение от страховой непросто, надо доказывать свою позицию. Что касается последних событий, мы, слава богу, с этим не сталкивались, но я слышал, что коллеги испытывают сложности, и нужно потрудиться, чтобы доказать свою правоту и получить возмещение».
По прогнозам Всероссийского союза страховщиков, тарифы будут расти и дальше. Это связано как с ужесточением условий перестрахования, так и с высокой активностью атак в отдельных регионах.
Чтобы снизить затраты, страховщики предлагают своим клиентам распределять имущество между небольшими площадками, снижать объемы запасов и самостоятельно повышать защищенность объектов.