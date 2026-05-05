Число жертв взрыва на заводе фейерверков в Китае возросло до 26

Число погибших при взрыве на заводе фейерверков в китайском городе Люян увеличилось до 26 человек. Об этом заявили власти на брифинге, передает ТАСС. Еще 61 человек пострадал.

Пожарные на месте взрыва на заводе фейерверков в Люяне, 4 мая Фото: cnsphoto / Reuters Место взрыва Фото: cnsphoto / Reuters Фото: Chen Sihan / Xinhua / AP

Взрывная волна повредила здания, находящиеся в радиусе 300–400 м. На месте работают службы экстренного реагирования и пожарные, население эвакуировано. Для ликвидации последствий привлечены роботы и спецтехника.

Взрыв произошел на заводе компании Huasheng сегодня утром. На место направили почти 500 спасателей. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал провести расследование ЧП. Руководителя компании уже задержала полиция.