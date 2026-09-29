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Под Ярославлем провели поквартирные обходы после пожара на заводе пиротехники

В селе Кубринск Ярославской области организован поквартирный обход жителей, чьи дома получили повреждения из-за пожара на местном предприятии по производству пиротехники. По словам губернатора Михаила Евраева, сотрудники администрации оценивают масштабы нанесенного ущерба.

«Это большая трагедия для всего региона. Обязательно окажем семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку», — написал глава области в Telegram-канале.

Взрывная волна затронула как минимум девять многоквартирных домов, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В основном в зданиях выбиты стекла или повреждена кровля. Кроме того, после произошедшего отключились системы электроснабжения. Их удалось восстановить только в ночь на 29 сентября. Один из жителей населенного пункта заявил порталу «ЯрНьюс», что «пострадало полпоселка».

Что известно о пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области

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28 сентября на производстве пиротехники компании «Салют-Юг» произошел взрыв. Из 15 находившихся в помещении выжила лишь одна женщина — ее госпитализировали. 30 сентября в регионе объявлен траур. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности. Задержан директор предприятия.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Оперативные службы рассматривают нарушение техники безопасности как возможную причину пожара. После возгорания детонировала хранившаяся на предприятии пиротехника, а конструкции двух зданий обрушились.

Последняя указанная проверка «Салют-Юга» прошла 26 ноября 2024 года: инспектор выявил видимые нарушения изоляции электропроводов и вынес компании предостережение.

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