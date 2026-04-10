Два человека погибли при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе

Спасатели обнаружили второго погибшего при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе. Его тело вытащили из-под завалов. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее господин Меняйло сообщил, что специалисты экстренных служб нашли одного погибшего. Пострадали 14 человек, включая ребенка и младенца. Их всех госпитализировали. На месте работает оперативный штаб.

Взрыв на складе с пиротехникой во Владикавказе прогремел сегодня днем. На месте начался пожар, МЧС оценивает площадь возгорания в 750 кв. м. Следственный комитет России начал проверку после произошедшего.

Никита Черненко