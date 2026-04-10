Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Два человека погибли при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе

Спасатели обнаружили второго погибшего при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе. Его тело вытащили из-под завалов. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее господин Меняйло сообщил, что специалисты экстренных служб нашли одного погибшего. Пострадали 14 человек, включая ребенка и младенца. Их всех госпитализировали. На месте работает оперативный штаб.

Взрыв на складе с пиротехникой во Владикавказе прогремел сегодня днем. На месте начался пожар, МЧС оценивает площадь возгорания в 750 кв. м. Следственный комитет России начал проверку после произошедшего.

Никита Черненко

