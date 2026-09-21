На складе боеприпасов в Сирии произошел взрыв

На юге сирийской провинции Алеппо были слышны мощные взрывы, сообщает «Аль-Ихбария». По данным источников телеканала, на складе боеприпасов Министерства обороны в городе Аль-Ис произошла детонация боеприпасов.

Как сообщил «Аль-Ихбарии» начальник службы гражданской обороны Фейсал Мухаммед Али, есть погибшие и пострадавшие. «Бригады спасателей и кареты скорой помощи пока не могут приблизиться к месту происшествия, чтобы их забрать»,— сказал он.

Губернатор Алеппо Аззам аль-Гариб призвал жителей не покидать свои дома. Дороги, ведущие к месту взрывов, перекрыты «в целях обеспечения безопасности гражданского населения», приводит SANA сообщение Управления внутренней безопасности Алеппо.