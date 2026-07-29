В Wildberries рассказали о пожаре на складе в Рязани после атаки БПЛА
В результате атаки беспилотников в Рязанской области был поврежден логистический объект Wildberries. Об этом сообщили в объединенной компании RWB. На складе маркетплейса в Рязани произошел пожар.
«Пожар в логистическом комплексе компании в Рязани локализован», — уточнили в компании.
Там добавили, что «большую часть товаров удалось сохранить», так как «зона хранения товара практически не затронута». О наличии пострадавших не сообщается.
Утром в компании предупредили об ограничениях в работе объекта. О возгорании на складе компания до сих пор не сообщала.
Губернатор Рязанской области Павел Малков рано утром сообщал, что во время ночной атаки БПЛА в регионе «произошло возгорание на промышленных территориях» — каких, не уточнялось. Пострадали шесть человек.
Пожар на логистическом объекте Wildberries в Рязани произошел после атаки БПЛА, что стало очередным случаем атак на склады компании. Ранее в июле 2026 года беспилотники атаковали уже пять логистических комплексов Wildberries, расположенных в разных регионах России, включая Подмосковье (Коледино и Электросталь), Тамбовскую область (Котовск), Краснодарский край (Краснодар) и Ставропольский край (Невинномысск). Общая площадь затронутых объектов составила 802 тыс. кв. м, что соответствует 14,3% всей логистической инфраструктуры компании.
В результате этих атак компания Wildberries столкнулась с серьезными последствиями. Например, в ночь на 18 июля 2026 года ударам подверглись склады в Котовске и Электростали, в результате чего погибли восемь сотрудников (семь в Котовске и один в Электростали) и более 50 были ранены. Склады в Краснодаре и Невинномысске также пострадали, в одном из случаев двое человек получили ранения. После атак Wildberries временно снимала с продажи товары, хранившиеся на поврежденных складах, и предоставляла скидки на хранение на других объектах, а также бесплатные транзитные поставки для поддержки продавцов.
Компания Wildberries, в лице основательницы Татьяны Ким, заявляла, что объекты маркетплейса оснащены средствами противовоздушной обороны, как и другие предприятия в России. Сотрудники регулярно проходили тренировочные учения, а эвакуация проводилась оперативно после объявления ракетной опасности, что, по словам Ким, позволило сохранить тысячи жизней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг заявления украинской стороны об использовании складов Wildberries для военных поставок, назвав ситуацию с компанией непростой из-за понесенных убытков.