В Wildberries рассказали о пожаре на складе в Рязани после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников в Рязанской области был поврежден логистический объект Wildberries. Об этом сообщили в объединенной компании RWB. На складе маркетплейса в Рязани произошел пожар.

«Пожар в логистическом комплексе компании в Рязани локализован», — уточнили в компании.

Там добавили, что «большую часть товаров удалось сохранить», так как «зона хранения товара практически не затронута». О наличии пострадавших не сообщается.

Утром в компании предупредили об ограничениях в работе объекта. О возгорании на складе компания до сих пор не сообщала.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рано утром сообщал, что во время ночной атаки БПЛА в регионе «произошло возгорание на промышленных территориях» — каких, не уточнялось. Пострадали шесть человек.