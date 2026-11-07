Выборы в США и встреча представителей РФ и Украины в Вашингтоне
Чем запомнилась неделя 2–7 ноября: цифры, цитаты и факты
По букве закона
Минтранс завершил работу над проектом масштабных изменений в правила дорожного движения. Среди самых существенных — запрет курьерам выезжать на тротуары.
Владимир Путин передал во временное управление часть бизнеса одного из крупнейших производителей табака — JTI.
ПАО «Северсталь» планирует обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к губернатору Вологодской области Георгию Филимонову.
Цитаты недели
«Я могу вам сказать, что я привился» (президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства).
«Важна не скромность этого начинания, а решимость его превратить в нечто экстраординарное» (первая леди США Мелания Трамп на встрече с представителями РФ и Украины).
«На меня не похож! Это какой-то просветленный старец!» (патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на выставке «Христианская традиция. Наши дни» в Манеже).
«Меня очень удивляет, что это вообще возможно» (советник президента РФ Елена Ямпольская выступила против продажи пиццы в школьных буфетах).
«Мы сохраняем историческую правду и на основе коллективной памяти укрепляем наше единство!» (ректор СПбГУ Николай Кропачев на заседании Совета по межнациональным отношениям).
«Все: сил нет, ресурсов нет, устали все» (президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает окончания конфликта на Украине в ближайшие месяцы).
«Если нарушены ваши права — пишите уполномоченному, если речь о системных вопросах регулирования — в РСПП» (бизнес-омбудсмен Александр Шохин — о задачах на новом посту в интервью “Ъ”).
Цифры недели
За год мясо бройлера подорожало на 37% — к концу октября оптовая стоимость составила 250 руб. за 1 кг.
В Совете федерации и Госдуме сократят аппарат в целях экономии бюджетных средств. Численность госслужащих в Госдуме сократят на 15–20%, в Совете федерации — на 10%.
Объем выданных ипотечных кредитов в октябре составил всего 308 млрд руб., сократившись почти в два раза по сравнению с прошлым годом.
В октябре над Россией сбили рекордное число дронов — 19 тыс. Всего с начала года сбито более 106 тыс. украинских БПЛА.
Владимир Путин обязал частные центры обработки данных (ЦОД) зарезервировать 10% мощностей для нужд государства.
Мощность ЦОД и объектов майнинга в РФ выросла на 24,4% по итогам девяти месяцев 2026 года. Показатель достиг 5,4 ГВт.
Число судебных банкротств физлиц в РФ в третьем квартале 2026 года сократилось на 13,1% в годовом выражении. Это первое снижение с 2015 года.
Капитализация компаний Tesla и SpaceX Илона Маска упала на $420 млрд за два дня после выборов в Конгресс США.
Отставки и назначения
Президент США Дональд Трамп может сделать несколько кадровых перестановок в своем кабинете после поражения республиканцев на промежуточных выборах.
Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил о своей отставке на фоне финансового кризиса из-за краха банка Ueno.
Инициативы недели
К 2030 году в РФ планируют более чем вдвое увеличить число врачей-гериатров, специализирующихся на оказании помощи пожилым людям.
Минздрав предложил разрешить терапевтам дистанционно наблюдать пациентов с гипертонией и сахарным диабетом.
В Российском историческом обществе предложили организовать исторические курсы для госслужащих и работников медиа, чтобы лучше отражать в государственной повестке единство народов России.
Сделки недели
Консорциум во главе с Тоддом Бёли готовит сделку на $22 млрд по обмену замороженных бумаг ЛУКОЙЛа на зарубежные активы компании.
RBE Group Андрея Шокина стала владельцем камчатской компании «Сильвер Салмон», которая занимается организацией любительской рыбалки.