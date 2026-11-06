В октябре объем выдачи ипотеки упал в два раза
Объем выданных ипотечных кредитов в октябре 2026 года составил всего 308 млрд руб., сократившись почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Это следует из данных Frank GR. Результат минувшего месяца — минимальный с июня 2025 года. При этом количество выданных кредитов сократилось на 40%, до 75,5 тыс. Такая динамика сектора связана с опережающим ростом выдачи ипотечных кредитов в сентябре из-за ожиданий вступления в силу новых требований по программе семейной ипотеки. Тогда было выдано кредитов более чем на 608 млрд руб., рекордный результат этого года.
В остальных сегментах розничного кредитования, согласно данным Frank RG, динамика была менее значительная. Объем выдачи кредитов наличными сократился на 1,2%, до 510 млрд руб. (хотя и превосходит результат прошлого года в 1,5 раза). Выдача автокредитов выросла за месяц на 6,4%, почти до 191 млрд руб. Это лучший результат с августа прошлого года. Объем выдачи POS-кредитов вырос менее чем на 1%, до 24 млрд руб.