В октябре объем выдачи ипотеки упал в два раза

В остальных сегментах розничного кредитования, согласно данным Frank RG, динамика была менее значительная. Объем выдачи кредитов наличными сократился на 1,2%, до 510 млрд руб. (хотя и превосходит результат прошлого года в 1,5 раза). Выдача автокредитов выросла за месяц на 6,4%, почти до 191 млрд руб. Это лучший результат с августа прошлого года. Объем выдачи POS-кредитов вырос менее чем на 1%, до 24 млрд руб.