Рекордсмен с капризами

После этого до финалов топ-турниров они добрались лишь однажды — в том самом смешавшем слезы горя со слезами счастья 2016-м. А так все время оступались то на ближних, то на дальних подступах к ним. И Роналду не помогал прорваться. Бывало, совершал что-то героическое, но — не в важнейших матчах. В важнейших чаще всего «молчал». В play-off чемпионатов мира у него вообще один гол. Последний — 146-й — хорватам в стартовом раунде североамериканского состязания. С пенальти.