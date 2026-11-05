Рекордсмен с капризами
Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии. Эта карьера получилась довольно странной. Она полна грандиозных, рекордных цифр, но соткана все-таки не столько из триумфов, сколько из драм, разочарований и скандалов. Самым свежим скандалом было бегство Роналду из национальной команды в сентябре из-за конфликта с тренером.
Центральной футбольной новостью 5 ноября было видеообращение, опубликованное пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду. В нем он сообщил о том, что прощается со сборной своей страны, уходя из нее «с высоко поднятой головой, гордясь пройденным путем и зная, что отдал Португалии все».
«Спасибо за эти 23 года»,— произнес в видеообращении Роналду, заодно напомнив тем, кто вдруг забыл, как долго он играл за национальную команду. Ну да, дебютировал в августе 2003-го в матче с казахстанцами, выйдя на замену тогдашнему португальскому кудеснику Луишу Фигу.
Представить, какой окажется первая реакция на этот ролик, было совершенно несложно. Разумеется, поток цифр — примерно такой же длинный, как тот, которым недавно провожали из сборной аргентинской Лионеля Месси, единственного конкурента Криштиану Роналду в борьбе за неофициальное звание футбольного короля нынешнего века. В ней Месси — таков консенсус — все-таки Роналду одолел, но статистика португальца именно в сборной точно не меркнет на фоне статистики аргентинца.
Рекорды как по количеству проведенных за национальную команду матчей — 234, так и забитых голов — 146. Поражал чужие ворота на всех шести чемпионатах мира, в которых принял участие. Такое не удавалось никому, в том числе Месси.
Возглавляет с 14 голами список лучших бомбардиров чемпионата Европы всех времен. Оставался незаменимым для португальской сборной с тинейджерского возраста до возраста, который и ветеранским-то сложно назвать. Полевые игроки редко сохраняют высокий уровень на излете четвертого десятка. А Роналду играл в португальской основе на своем шестом чемпионате мира, состоявшемся летом в Северной Америке, в 41. И трижды отличился на нем. Вроде бы бесспорное величие.
Но когда цифры заканчиваются, возникают проблемы, потому что карьера Криштиану Роналду именно в сборной выглядит странной, парадоксальной. Странной была и карьера Лионеля Месси, который львиной доли своих успехов добился не просто в зрелые, а в очень зрелые годы. Но в случае с Роналду эта парадоксальность иного — куда менее привлекательного — свойства.
Специфику легко почувствовать, изучая всякие списки, рейтинги наиболее ярких эпизодов в футбольной биографии Криштиану Роналду. Их с удовольствием составляют все кому не лень — и обычные фанаты, и уважаемые медиаресурсы наподобие BBC. Материал же богатейший. Так вот, эти списки полны его клубных — в «Манчестер Юнайтед», «Реале», саудовском «Анд-Насре», в котором Роналду обосновался, встречая спортивный закат,— подвигов.
Но пунктов, касающихся сборной, в них не больше двух-трех. Как правило, без колебаний включают французский чемпионат Европы 2016 года, который наконец принес португальцам большую футбольную победу. Прежние их поколения часто подбирались к ней, но никак не могли ухватить. Поколение, вожаком которого стал Роналду, пробел уничтожило.
Правда, рассказывая о том турнире, приходится оговариваться, что, конечно, Криштиану Роналду был на нем хорош, но финал-то для него ограничился половинкой первого тайма. Оставшийся час основного времени, весь овертайм с «золотым» голом Эдера он, получив травму, смотрел со скамейки запасных. А в память из того чемпионата врезались в первую очередь не голы, прорывы и финты Роналду, а его слезы, полившиеся из глаз, когда он осознал, что не сможет продолжить решающий матч. Однако партнеры справились и без него.
Штука в том, что, если не считать пары призов за выигрыши Лиги наций — турнира, как ни крути, второстепенного, почти «товарищеского», тот триумф десятилетней давности — единственный в сборной в послужном списке Криштиану Роналду.
А еще — в том, что, силясь вспомнить какие-то его выступления за нее, соответствующие по сиянию рекордной статистике, понимаешь авторов всех этих перечней iconic moments из спортивной жизни легенды. Не было ведь ничего без оговорок грандиозного, «иконического». На дебютном чемпионате Европы в 2004 году, будучи еще тинейджером, потряс резвостью и наглостью, но в финале португальцы сломались о греков.
После этого до финалов топ-турниров они добрались лишь однажды — в том самом смешавшем слезы горя со слезами счастья 2016-м. А так все время оступались то на ближних, то на дальних подступах к ним. И Роналду не помогал прорваться. Бывало, совершал что-то героическое, но — не в важнейших матчах. В важнейших чаще всего «молчал». В play-off чемпионатов мира у него вообще один гол. Последний — 146-й — хорватам в стартовом раунде североамериканского состязания. С пенальти.
Зато без труда вспоминаются эпизоды другие. Вечные, многих бесившие жалобы судьям на соперников на чемпионате мира 2006 года: кажется, из-за них Роналду прокатили мимо награды лучшему молодому игроку.
Попытки выцыганить для себя гол уругвайцам на мировом первенстве в Катаре в 2022-м, утверждая, что ощутил, как отправленный в створ Бруну Фернандешем мяч касается волос. Превратившиеся со временем в традицию у португальских экспертов рассуждения на тему, что потерявший скорость Роналду по-прежнему выходит в центре нападения благодаря не реальной ценности, а авторитету и блеску имени. А так было бы неплохо, чтобы он дал дорогу партнерам помобильнее. И многочисленные игры, этот тезис точно не опровергающие.
И уж совсем несложно вспомнить эпизод свежайший. В конце концов, дело было всего-то пару месяцев назад, когда в сентябре, обидевшись на тренера Жоржи Жезуша, не выпустившего его в очередном матче Лиги наций, Криштиану Роналду попросту сбежал из сборной с залпом из обидных слов в адрес наставника.
Казалось, что это бегство и есть точка. Но точку, как выяснилось, ему захотелось поставить иначе, покрасивее, повежливее. Так, чтобы «Спасибо за все, капитан!» от португальской федерации футбола в ответ на видеоролик не прозвучало чересчур лицемерно. Как и ее обещание устроить, несмотря на сентябрьский скандал, рекордсмену «достойные» — как, видимо, у Лионеля Месси — проводы, а также пожелание скорее добраться до вожделенной отметки в тысячу забитых во всех официальных матчах мячей. От нее Криштиану Роналду отделяют 15 голов. Забивать их теперь придется исключительно в клубных соревнованиях.