Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204/Ч

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
fonbet logo
Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них
СпортФутбол

Рекордсмен с капризами

Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии. Эта карьера получилась довольно странной. Она полна грандиозных, рекордных цифр, но соткана все-таки не столько из триумфов, сколько из драм, разочарований и скандалов. Самым свежим скандалом было бегство Роналду из национальной команды в сентябре из-за конфликта с тренером.
В своем видеообращении Криштиану Роналду заявил, что уходит из сборной страны «с высоко поднятой головой, гордясь пройденным путем и зная, что отдал Португалии все»

В своем видеообращении Криштиану Роналду заявил, что уходит из сборной страны «с высоко поднятой головой, гордясь пройденным путем и зная, что отдал Португалии все»

Jerome Hicks / Sipa / ТАСС

Центральной футбольной новостью 5 ноября было видеообращение, опубликованное пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду. В нем он сообщил о том, что прощается со сборной своей страны, уходя из нее «с высоко поднятой головой, гордясь пройденным путем и зная, что отдал Португалии все».
«Спасибо за эти 23 года»,— произнес в видеообращении Роналду, заодно напомнив тем, кто вдруг забыл, как долго он играл за национальную команду. Ну да, дебютировал в августе 2003-го в матче с казахстанцами, выйдя на замену тогдашнему португальскому кудеснику Луишу Фигу.
Представить, какой окажется первая реакция на этот ролик, было совершенно несложно. Разумеется, поток цифр — примерно такой же длинный, как тот, которым недавно провожали из сборной аргентинской Лионеля Месси, единственного конкурента Криштиану Роналду в борьбе за неофициальное звание футбольного короля нынешнего века. В ней Месси — таков консенсус — все-таки Роналду одолел, но статистика португальца именно в сборной точно не меркнет на фоне статистики аргентинца.
Рекорды как по количеству проведенных за национальную команду матчей — 234, так и забитых голов — 146. Поражал чужие ворота на всех шести чемпионатах мира, в которых принял участие. Такое не удавалось никому, в том числе Месси.
Возглавляет с 14 голами список лучших бомбардиров чемпионата Европы всех времен. Оставался незаменимым для португальской сборной с тинейджерского возраста до возраста, который и ветеранским-то сложно назвать. Полевые игроки редко сохраняют высокий уровень на излете четвертого десятка. А Роналду играл в португальской основе на своем шестом чемпионате мира, состоявшемся летом в Северной Америке, в 41. И трижды отличился на нем. Вроде бы бесспорное величие.
Но когда цифры заканчиваются, возникают проблемы, потому что карьера Криштиану Роналду именно в сборной выглядит странной, парадоксальной. Странной была и карьера Лионеля Месси, который львиной доли своих успехов добился не просто в зрелые, а в очень зрелые годы. Но в случае с Роналду эта парадоксальность иного — куда менее привлекательного — свойства.

Рекорды Роналду в сборной

Читать далее
Специфику легко почувствовать, изучая всякие списки, рейтинги наиболее ярких эпизодов в футбольной биографии Криштиану Роналду. Их с удовольствием составляют все кому не лень — и обычные фанаты, и уважаемые медиаресурсы наподобие BBC. Материал же богатейший. Так вот, эти списки полны его клубных — в «Манчестер Юнайтед», «Реале», саудовском «Анд-Насре», в котором Роналду обосновался, встречая спортивный закат,— подвигов.
Но пунктов, касающихся сборной, в них не больше двух-трех. Как правило, без колебаний включают французский чемпионат Европы 2016 года, который наконец принес португальцам большую футбольную победу. Прежние их поколения часто подбирались к ней, но никак не могли ухватить. Поколение, вожаком которого стал Роналду, пробел уничтожило.
Правда, рассказывая о том турнире, приходится оговариваться, что, конечно, Криштиану Роналду был на нем хорош, но финал-то для него ограничился половинкой первого тайма. Оставшийся час основного времени, весь овертайм с «золотым» голом Эдера он, получив травму, смотрел со скамейки запасных. А в память из того чемпионата врезались в первую очередь не голы, прорывы и финты Роналду, а его слезы, полившиеся из глаз, когда он осознал, что не сможет продолжить решающий матч. Однако партнеры справились и без него.
Штука в том, что, если не считать пары призов за выигрыши Лиги наций — турнира, как ни крути, второстепенного, почти «товарищеского», тот триумф десятилетней давности — единственный в сборной в послужном списке Криштиану Роналду.
А еще — в том, что, силясь вспомнить какие-то его выступления за нее, соответствующие по сиянию рекордной статистике, понимаешь авторов всех этих перечней iconic moments из спортивной жизни легенды. Не было ведь ничего без оговорок грандиозного, «иконического». На дебютном чемпионате Европы в 2004 году, будучи еще тинейджером, потряс резвостью и наглостью, но в финале португальцы сломались о греков.
После этого до финалов топ-турниров они добрались лишь однажды — в том самом смешавшем слезы горя со слезами счастья 2016-м. А так все время оступались то на ближних, то на дальних подступах к ним. И Роналду не помогал прорваться. Бывало, совершал что-то героическое, но — не в важнейших матчах. В важнейших чаще всего «молчал». В play-off чемпионатов мира у него вообще один гол. Последний — 146-й — хорватам в стартовом раунде североамериканского состязания. С пенальти.
Зато без труда вспоминаются эпизоды другие. Вечные, многих бесившие жалобы судьям на соперников на чемпионате мира 2006 года: кажется, из-за них Роналду прокатили мимо награды лучшему молодому игроку.
Попытки выцыганить для себя гол уругвайцам на мировом первенстве в Катаре в 2022-м, утверждая, что ощутил, как отправленный в створ Бруну Фернандешем мяч касается волос. Превратившиеся со временем в традицию у португальских экспертов рассуждения на тему, что потерявший скорость Роналду по-прежнему выходит в центре нападения благодаря не реальной ценности, а авторитету и блеску имени. А так было бы неплохо, чтобы он дал дорогу партнерам помобильнее. И многочисленные игры, этот тезис точно не опровергающие.
И уж совсем несложно вспомнить эпизод свежайший. В конце концов, дело было всего-то пару месяцев назад, когда в сентябре, обидевшись на тренера Жоржи Жезуша, не выпустившего его в очередном матче Лиги наций, Криштиану Роналду попросту сбежал из сборной с залпом из обидных слов в адрес наставника.
Казалось, что это бегство и есть точка. Но точку, как выяснилось, ему захотелось поставить иначе, покрасивее, повежливее. Так, чтобы «Спасибо за все, капитан!» от португальской федерации футбола в ответ на видеоролик не прозвучало чересчур лицемерно. Как и ее обещание устроить, несмотря на сентябрьский скандал, рекордсмену «достойные» — как, видимо, у Лионеля Месси — проводы, а также пожелание скорее добраться до вожделенной отметки в тысячу забитых во всех официальных матчах мячей. От нее Криштиану Роналду отделяют 15 голов. Забивать их теперь придется исключительно в клубных соревнованиях.

Золотой мальчик Португалии

Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной
1/241/24

Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной

JOAO RELVAS / LUSA / Lusa / AFP

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста На фото: на телешоу Herman SIC
2/242/24

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста
На фото: на телешоу Herman SIC

Alfredo Rocha / WireImage

В августе 2003 года состоялся товарищеский матч между «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед». На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер английского клуба Алекс Фергюсон. 12 августа 2003 года было объявлено о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»
3/243/24

В августе 2003 года состоялся товарищеский матч между «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед». На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер английского клуба Алекс Фергюсон. 12 августа 2003 года было объявлено о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Darren Walsh / Action Images / Reuters

Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия
4/244/24

Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия

Ivan Sekretarev / AP

В 2003 году начал выступать за сборную Португалии. В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции
5/245/24

В 2003 году начал выступать за сборную Португалии. В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции

Matt Dunham / AP

Криштиану Роналду долгие годы выступал за сборную Португалии и был ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей
6/246/24

Криштиану Роналду долгие годы выступал за сборную Португалии и был ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Купить фото
В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008)
7/247/24

В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008)

Europa Press / Europa Press / Getty Images

Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы
8/248/24

Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы

Sergio Perez / Reuters

За переход Криштиану в 2009 году мадридский «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА
9/249/24

За переход Криштиану в 2009 году мадридский «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Купить фото
С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась
10/2410/24

С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась

Fotonoticias / FilmMagic / Getty Images

Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь) На фото: с сыном Криштиану Роналду-младшим
11/2411/24

Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь)
На фото: с сыном Криштиану Роналду-младшим

Pressefoto Ulmer \ ullstein bild \ Getty Images

Криштиану Роналду и модель Кара Делевинь на Гран-при «Формулы-1» в Монако, 2015 год
12/2412/24

Криштиану Роналду и модель Кара Делевинь на Гран-при «Формулы-1» в Монако, 2015 год

Mark Thompson / Getty Images

C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт
13/2413/24

C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт

Getty Images for Cristiano Ronaldo Legacy

В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей На фото: с главным тренером сборной Португалии Фернандо Сантосом в Лиссабоне, 2016 год
14/2414/24

В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей
На фото: с главным тренером сборной Португалии Фернандо Сантосом в Лиссабоне, 2016 год

Rafael Marchante / Reuters

В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч», присуждаемый французским изданием France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз)
15/2415/24

В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч», присуждаемый французским изданием France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз)

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Купить фото
10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год
16/2416/24

10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год

Daniele Badolato / Juventus FC / Getty Images

«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня» В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага
17/2417/24

«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»
В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага

Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Купить фото
«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива» На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира
18/2418/24

«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»
На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира

Molly Darlington / Reuters

С 2016 года состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес (на фото). В 2026 году пара поженилась. Супруги воспитывают пятерых детей
19/2419/24

С 2016 года состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес (на фото). В 2026 году пара поженилась. Супруги воспитывают пятерых детей

Andreas Rentz / MTV 2019 / Getty Images for MTV

Статуя футболиста на карнавале Виареджо в Италии, 2020 год
20/2420/24

Статуя футболиста на карнавале Виареджо в Италии, 2020 год

Laura Lezza / Getty Images

Смотреть
Футбол

Авторы

  • Алексей Доспехов
    Алексей Доспехов
    спецкорреспондент