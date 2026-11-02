Путин обязал частные ЦОДы зарезервировать 10% мощностей для нужд государства
Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах поддержки функционирования информационных ресурсов. Документ обязывает владельцев центров обработки данных (ЦОД), не являющихся госорганами и учреждениями, зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Сделать это необходимо не позднее 10 дней со дня вступления указа в силу.
Зарезервированные ресурсы будут использоваться на основании решений специальной подкомиссии при правительственной комиссии по цифровому развитию. Предоставлять их для поддержки информресурсов потребуется в течение суток после принятия такого решения. При этом размер платы за услуги не сможет превышать предельный уровень, установленный подкомиссией.
Правительству поручено сформировать состав подкомиссии и утвердить порядок принятия ею решений, а также обеспечить утверждение положения о ней. Минцифры должно провести учет свободных площадей и мощностей таких ЦОД и утвердить обязательные требования к владельцам информресурсов по обеспечению надежности их функционирования. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
С какими последствиями атак на ЦОДы столкнулись операторы центров — в материале «Ъ» «Цели обработки данных».