Путин обязал частные ЦОДы зарезервировать 10% мощностей для нужд государства

Правительству поручено сформировать состав подкомиссии и утвердить порядок принятия ею решений, а также обеспечить утверждение положения о ней. Минцифры должно провести учет свободных площадей и мощностей таких ЦОД и утвердить обязательные требования к владельцам информресурсов по обеспечению надежности их функционирования. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.