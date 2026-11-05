Терапевты выходят в онлайн

Терапевтический кабинет разрешат организовывать в местностях с низкой плотностью населения, тяжелым климатом или плохой транспортной доступностью. При этом штатные должности будут сохраняться в полном объеме. Сейчас кабинет открывается в населенном пункте с учетом численности его населения. На практике это приводит к тому, что в маленьком селе или труднодоступной местности организовать кабинет с врачом и медсестрой почти невозможно или очень сложно.