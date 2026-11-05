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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
ЖизньМедицина

Терапевты выходят в онлайн

Минздрав обновляет порядок оказания терапевтической помощи взрослым
Минздрав собирается разрешить терапевтам дистанционно наблюдать пациентов с гипертонией и диабетом. Кроме того, полноценные терапевтические кабинеты разрешат открывать в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах вне зависимости от числа жителей. В перечень обязательного оборудования для таких кабинетов планируют добавить автоматические тонометры, сантиметровые ленты и секундомеры.

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Минздрав вынес на общественное обсуждение проект приказа, меняющий порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия». Поправки меняют обязательные требования к оснащению терапевтических кабинетов, отделений и дневных стационаров, а также актуализируют ссылки на нормативные правовые акты. Документ должен вступить в силу 1 января 2027 года, заменив действующий приказ Минздрава, который ни разу не менялся с момента публикации в 2012 году.

По данным Росстата, в 2024 году в России насчитывалось около 749,9 тыс. врачей, из них примерно 74 тыс.— терапевты. Данные за 2025 год еще не публиковались.

Одно из главных новшеств — возможность оказывать терапевтическую помощь с применением телемедицинских технологий, включая дистанционное наблюдение за пациентами с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Сейчас телемедицина вообще не упоминается в приказе Минздрава. Планируется, что поликлиники смогут оснащаться медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных, а их количество будет определяться исходя из числа пациентов, которым необходимо такое наблюдение.
Меняется и схема взаимодействия медиков.
При необходимости терапевт будет направлять пациента к профильному врачу (например, к кардиологу или эндокринологу), а затем вести наблюдение и лечение в соответствии с рекомендациями профильного специалиста.
Сейчас предусмотрена только общая норма о направлении к врачам-специалистам и госпитализации.
Терапевтический кабинет разрешат организовывать в местностях с низкой плотностью населения, тяжелым климатом или плохой транспортной доступностью. При этом штатные должности будут сохраняться в полном объеме. Сейчас кабинет открывается в населенном пункте с учетом численности его населения. На практике это приводит к тому, что в маленьком селе или труднодоступной местности организовать кабинет с врачом и медсестрой почти невозможно или очень сложно.
Расширяется стандарт оснащения терапевтического кабинета.

  • В действующем стандарте основной прибор для измерения давления — сфигмоманометр с нагнетателем воздуха (грушей) и фонендоскопом. Предлагается разрешить применять также автоматические и полуавтоматические тонометры.

  • Пользоваться ими терапевт может и сейчас, но с формальной точки зрения актуальный стандарт требует наличия именно сфигмоманометра, а при лицензионной проверке использование автоматического тонометра формально может считаться несоответствием требованиям.

  • В перечень оборудования кабинетов также добавляют весы, термометры, сантиметровую ленту, секундомер и автоматизированные рабочие места медработников, подключенные к медицинской информационной системе.

Остальной перечень оснащения сохраняется — в него входят в том числе глюкометр, измерительная лента, лупа и стетофонендоскоп.
Терапевт и автор Telegram-канала «Поясни за мед» Иван Давыдов говорит, что проект предлагает актуализировать порядок оказания помощи «в соответствии с текущим положением дел», а принципиально новых подходов к организации работы в проекте нет. «Нельзя сказать, что новые правила ухудшат или улучшат работу терапевтов. Телемедицинскими консультациями терапевтам придется заниматься в любом случае»,— резюмирует господин Давыдов. В пресс-службе Минздрава “Ъ” сказали, что в приказ вносятся редакционные правки, актуализируются форматы амбулаторной работы и стандарты оснащения кабинетов.
Здоровье и здравоохранение
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Авторы

  • Наталья Костарнова
    Наталья Костарнова
    корреспондент