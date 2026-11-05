Терапевты выходят в онлайн
По данным Росстата, в 2024 году в России насчитывалось около 749,9 тыс. врачей, из них примерно 74 тыс.— терапевты. Данные за 2025 год еще не публиковались.
В действующем стандарте основной прибор для измерения давления — сфигмоманометр с нагнетателем воздуха (грушей) и фонендоскопом. Предлагается разрешить применять также автоматические и полуавтоматические тонометры.
Пользоваться ими терапевт может и сейчас, но с формальной точки зрения актуальный стандарт требует наличия именно сфигмоманометра, а при лицензионной проверке использование автоматического тонометра формально может считаться несоответствием требованиям.
В перечень оборудования кабинетов также добавляют весы, термометры, сантиметровую ленту, секундомер и автоматизированные рабочие места медработников, подключенные к медицинской информационной системе.