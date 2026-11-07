США выплатят до $20 млн за данные о ядерной программе Ирана

Поводом для назначения награды послужили отчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «В 2025 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран обогащает уран до 60-процентной чистоты — уровня, который немного не дотягивает до 90%, необходимых для создания ядерного оружия», — отмечается в заявлении ведомства. Там также уточняется, что у агентства больше нет актуальных данных о запасах компонентов из-за несоблюдения Ираном обязательств по гарантиям МАГАТЭ.