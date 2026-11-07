США выплатят до $20 млн за данные о ядерной программе Ирана
Соединенные Штаты выплатят до $20 млн за информацию о ядерной программе Ирана, следует из заявления Государственного департамента. Власти также готовы оказать лицам поддержку в переезде за границу.
Согласно документу, предложение действует в рамках правительственной программы «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice). От информаторов ждут данные о точном местонахождении ядерных объектов и их техническом оснащении. Кроме того, собирается информация о перемещении специалистов, задействованных в разработках оружия.
Поводом для назначения награды послужили отчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «В 2025 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран обогащает уран до 60-процентной чистоты — уровня, который немного не дотягивает до 90%, необходимых для создания ядерного оружия», — отмечается в заявлении ведомства. Там также уточняется, что у агентства больше нет актуальных данных о запасах компонентов из-за несоблюдения Ираном обязательств по гарантиям МАГАТЭ.
Как сообщается на сайте Госдепа, миссия программы заключается в получении полезной информации для защиты национальной безопасности США. Максимальная сумма вознаграждения достигает $25 млн, однако в исключительных случаях лимит может быть превышен.