Трамп подтвердил перестановки в администрации после поражения на выборах

«Я люблю свой кабинет. Я думаю, он хорош. Но я, возможно, внесу несколько изменений», — рассказал Дональд Трамп в интервью телеканалу. Подробностей он не привел, однако отметил, что по-прежнему доверяет главе Пентагона Питу Хегсету. По словам президента, тот «пока находится в безопасности», несмотря на сообщения о его возможном уходе.