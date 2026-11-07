Трамп подтвердил перестановки в администрации после поражения на выборах
Президент США Дональд Трамп подтвердил кадровые перестановки в администрации, в том числе увольнения. Об этом он заявил в эфире CBS News.
«Я люблю свой кабинет. Я думаю, он хорош. Но я, возможно, внесу несколько изменений», — рассказал Дональд Трамп в интервью телеканалу. Подробностей он не привел, однако отметил, что по-прежнему доверяет главе Пентагона Питу Хегсету. По словам президента, тот «пока находится в безопасности», несмотря на сообщения о его возможном уходе.
Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США ставит под угрозу позиции сразу нескольких высокопоставленных чиновников, включая Пита Хегсета, вице-премьера Джей Ди Вэнса и главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Последняя покинула занимаемую должность вчера.
Промежуточные выборы в Конгресс прошли 3 ноября. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. По результатам голосования Демократическая партия получает контроль над обеими палатами.