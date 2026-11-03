Истории не хватает народности
В РИО предложили учить госслужащих и работников медиа единству народов
В Российском историческом обществе (РИО) предложили организовать краткосрочные исторические курсы для государственных служащих и работников медиа. С такой инициативой выступил член совета РИО, ректор РГГУ Андрей Логинов в ходе международной недели «Народы России». По его мнению, это необходимо, чтобы лучше отразить в государственной повестке историческое единство народов РФ.
«Историческим основам единства народов России» была посвящена отдельная дискуссия в рамках проходящей в Москве международной недели «Народы России». По словам председателя РИО, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, «большой разговор» на эту тему РИО ведет с января. Задача историков — рассказывать о совместных достижениях, пояснил господин Нарышкин: «Недостаточно просто говорить, что наша Россия — многонациональная. Надо показать, как люди разных культур на протяжении столетий учились жить, трудиться и бороться вместе».
Еще в XVIII веке, с приходом рациональной науки, Россия обозначила себя как «страна, обильная народами», сообщил директор Кунсткамеры Андрей Головнев, подчеркнув, что «наша страна обладает приоритетом в рождении науки о народах». Акцентирование внимания на приоритетах в области многонациональной политики — это задача и сегодняшних, и завтрашних исследований, уверен ученый.
Прошлое «поставляет материал», однако превратить его в «непрерывно передаваемое общее знание» — это и есть миссия гуманитарных университетов, отметил Андрей Логинов:
«Не снабжение политики декоративными историческими сносками, а строгое производство знания, когнитивной основы гражданского единства нашей страны».
В то же время обществу нужны «не столько готовые выводы», сколько «умение отличать достоверное знание от его имитации», полагает ректор РГГУ. Фактически это означает, что, если национальная политика «хочет опираться на историю», ей необходим не «фиксированный набор сюжетов», но «работающее академическое сообщество» и «институциональные каналы, через которые продукция поступит в публичную сферу». «Без этого любая историческая аргументация рискует оказаться запоздалой, произвольной либо неубедительной»,— предупредил господин Логинов.
Но в этой части пока наблюдаются «пробелы», следовало из слов ректора. Во-первых, фундаментальные исследования общей истории народов, населяющих Россию, сталкиваются с техническими ограничениями вроде недоступности архивов, недостаточной систематизации местных источников и скромного методологического инструментария для сравнительных исследований. Во-вторых, есть сложности с «передачей знаний в общество», признал Андрей Логинов: «По-прежнему велика дистанция между научной монографией и школьным уроком».
В связи с этим, по его мнению, следует инициировать программы цифровизации и научной аннотации местных исторических источников, ввести в подготовку историков обязательный модуль «Методики преподавания истории многонациональных регионов», формирующий умение работать с «чувствительным материалом» и «множественными нарративами», и, наконец, создать «краткосрочные исторические программы» для чиновников и медийщиков. Задачей таких программ станет не «передача готового содержания», но «тренировка способностей к оценке исторической информации», пояснил ученый.
Предметом образования, как заметил господин Логинов, должна быть не только «сумма знаний», но и «способность понимать, почему мы живем вместе». Этот тезис конкретизируется в трех принципах: «процесс важнее вывода», «институт важнее декларации», «различие важнее однородности». Если преподавание ограничится демонстрацией «мирного сосуществования народов» и обойдет «исторические трения, недоразумения и периоды настройки», то формируемое представление окажется хрупким, предупредил ректор РГГУ. «Прочность единства измеряется не тем, сколько различий оно устранило, а тем, сколько различий оно способно удержать без разрушения»,— подчеркнул он.