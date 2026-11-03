Истории не хватает народности

Предметом образования, как заметил господин Логинов, должна быть не только «сумма знаний», но и «способность понимать, почему мы живем вместе». Этот тезис конкретизируется в трех принципах: «процесс важнее вывода», «институт важнее декларации», «различие важнее однородности». Если преподавание ограничится демонстрацией «мирного сосуществования народов» и обойдет «исторические трения, недоразумения и периоды настройки», то формируемое представление окажется хрупким, предупредил ректор РГГУ. «Прочность единства измеряется не тем, сколько различий оно устранило, а тем, сколько различий оно способно удержать без разрушения»,— подчеркнул он.