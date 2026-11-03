Старость будет в радость

По данным портала «ПроДокторов», гериатры не самая востребованная специальность. В 2025 году с помощью сервиса к ним онлайн записались всего 345 раз, за неполный 2026 год — уже 426 раз. На конец 2024 года на «ПроДокторов» находилась информация о 846 гериатрах, год спустя число выросло до 927, а сегодня есть информация о 1014 специалистах этого профиля. Средняя стоимость приема среди врачей, к кому можно записаться онлайн,— 4,8 тыс. руб. В России функцию гериатра в поликлинике традиционно выполняет обычный участковый терапевт, отмечает руководитель медтех-платформы «МедРокет» (разработчик портала «ПроДокторов») Сергей Федосов. «Граждане привыкли обращаться именно к участковому терапевту при появлении потребности в медицинской помощи, а значит, и по достижении более преклонного возраста продолжают это делать. Роль гериатра потенциально могла бы уже сейчас быть гораздо выше, но пока этого не наблюдается»,— резюмирует господин Федосов.