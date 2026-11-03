Старость будет в радость
К 2030 году в России планируют более чем вдвое увеличить число гериатров
Минздрав намерен существенно увеличить число врачей-гериатров, специализирующихся на оказании помощи пожилым людям. Через четыре года таких специалистов будет почти вдвое больше, чем сейчас. Главный гериатр страны Максим Кабанов поясняет, что все больше россиян доживают до старости — а людям преклонного возраста нужна специализированная медпомощь. Однако статистика показывает, что гериатры пока не пользуются популярностью у пациентов — пожилые россияне традиционно обращаются к терапевтам. Поэтому эксперт предлагает развивать компетенции у всех врачей.
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Ольга Ткачева, выступая на конгрессе «Право на здоровье», сообщила о планах увеличить число врачей-гериатров с 1,7 тыс. в 2025 году до более чем 3,7 тыс. в 2030 году. В этот же срок в России планируется открыть 674 новых гериатрических кабинета (в 2025 году их было 1,4 тыс.).
Главный гериатр Минздрава России Максим Кабанов в комментарии для “Ъ” напомнил, что в 2017 году в стране работал только 221 врач-гериатр, к 2025 году их стало почти в восемь раз больше — со временем потребность в таких специалистах будет только расти. «Новые технологии профилактической медицины, кардиологии, терапии, онкологии, эндокринологии, неврологии позволяют успешно бороться с заболеваемостью и смертностью от хронических неинфекционных заболеваний,— пояснил господин Кабанов.— А это значит, что и абсолютное число, и доля лиц пожилого, старческого возраста и долгожителей в структуре населения РФ будут расти».
Любопытно, что прогноз Максима Кабанова отличается от обнародованного Ольгой Ткачевой.
В «дальнейшем» (конкретный год он не называет), по его данным, планируется довести количество гериатров до 2,5 тыс. и создать около 1,8 тыс. гериатрических кабинетов.
Госпожа Ткачева напомнила, что в 2026 году заработали все нормы нового порядка оказания гериатрической помощи (часть из них действовала с 2024 года), предусматривающие в том числе работу специализированных команд в крупных многопрофильных стационарах. Такие команды помогают пожилым пациентам с учетом возрастных особенностей, уделяя внимание профилактике падений и сохранению мобильности. Максим Кабанов, в свою очередь, указывает, что уже приняты семь клинических рекомендаций в области гериатрии.
Ранее, в октябре 2026 года, выступая на Всероссийском экспертном форуме по сохранению когнитивного здоровья, Максим Кабанов заявлял, что обеспеченность врачами-гериатрами в стране составляет 46% от норматива, а к концу 2026 года этот показатель может снизиться до 32%. Уровень укомплектованности сильно варьируется по регионам. В Москве, к примеру, потребность в этих специалистах закрыта полностью, в Ненецком автономном округе — всего на 15%. Одной из ключевых проблем господин Кабанов называл низкий интерес выпускников медвузов к этому направлению. Сейчас подготовка врачей-гериатров в ординатуре, по данным Ольги Ткачевой, ведется в 22 вузах.
Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович сомневается, что количество гериатров в России увеличится «значительно» в ближайшее время. «Если посмотреть, кто в государственной медицине потребляет помощь чаще всего, то это в основном дети и люди старше трудоспособного возраста. А вот люди трудоспособного возраста обращаются к врачам заметно реже — кто-то лечится альтернативными способами, а у кого-то просто нет времени на медицину,— говорит госпожа Попович.— Поэтому в государственном сегменте все врачи, кроме педиатров, так или иначе будут иметь дело с пожилыми пациентами».
Нужно работать над «накоплением гериатрических компетенций» у всего врачебного персонала и создавать медбригады под руководством гериатра, считает эксперт.
По данным портала «ПроДокторов», гериатры не самая востребованная специальность. В 2025 году с помощью сервиса к ним онлайн записались всего 345 раз, за неполный 2026 год — уже 426 раз. На конец 2024 года на «ПроДокторов» находилась информация о 846 гериатрах, год спустя число выросло до 927, а сегодня есть информация о 1014 специалистах этого профиля. Средняя стоимость приема среди врачей, к кому можно записаться онлайн,— 4,8 тыс. руб. В России функцию гериатра в поликлинике традиционно выполняет обычный участковый терапевт, отмечает руководитель медтех-платформы «МедРокет» (разработчик портала «ПроДокторов») Сергей Федосов. «Граждане привыкли обращаться именно к участковому терапевту при появлении потребности в медицинской помощи, а значит, и по достижении более преклонного возраста продолжают это делать. Роль гериатра потенциально могла бы уже сейчас быть гораздо выше, но пока этого не наблюдается»,— резюмирует господин Федосов.
Газета «Коммерсантъ» №204от 03.11.2026, стр. 5