На первый, второй, крайний — рассчитайсь!

Financial Times также называет Пита Хегсета в числе наиболее уязвимых чиновников администрации Трампа. Кроме него под удар может попасть руководительница аппарата президента Сюзи Уайлз. Она была «архитектором возвращения Трампа на политическую арену в 2024 году. Ожидалось, что она привнесет определенную дисциплину и порядок в его второй президентский срок». Однако этого не произошло. Недавно чиновница оказалась в центре скандала, когда СМИ сообщили, что ее дочь Кэти Уайлз работала в американской лоббистской фирме, которая заключила госконтракт стоимостью $35 тыс. в месяц на представление интересов Республики Сербской.