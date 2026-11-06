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МирБорьба за власть

На первый, второй, крайний — рассчитайсь!

Каким чиновникам грозит отставка после поражения республиканцев на выборах в США
Сокрушительное поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США заставило многих экспертов предположить, что Дональд Трамп уже в ближайшее время может сделать несколько кадровых перестановок в своем кабинете. В числе тех, кто может попасть под удар первым, называют чиновников, отвечающих за непопулярную в США войну с Ираном, и тех, кто мог быть связан с финансистом Джеффри Эпштейном.
Президент США Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп

Charlie Neibergall / AP

Министр войны США Пит Хегсет
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Министр войны США Пит Хегсет

Ezra Acayan / Reuters

Адмирал Брэд Купер
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Адмирал Брэд Купер

Nathan Howard / Reuters

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн

Nathan Howard / Reuters

  • В числе тех, кто может первым попасть под удар, The Washington Post называет ответственных за ведение затянувшейся войны с Ираном. В первую очередь это министр войны Пит Хегсет. Как полагает издание, «люди, близкие к администрации Трампа, задаются вопросом, не может ли президент вместо этого отправить в отставку генерала Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов, или адмирала Брэда Купера, который курировал ход военных действий».

Руководительница аппарата президента США Сюзи Уайлз

Руководительница аппарата президента США Сюзи Уайлз

Evan Vucci / Reuters

  • Financial Times также называет Пита Хегсета в числе наиболее уязвимых чиновников администрации Трампа. Кроме него под удар может попасть руководительница аппарата президента Сюзи Уайлз. Она была «архитектором возвращения Трампа на политическую арену в 2024 году. Ожидалось, что она привнесет определенную дисциплину и порядок в его второй президентский срок». Однако этого не произошло. Недавно чиновница оказалась в центре скандала, когда СМИ сообщили, что ее дочь Кэти Уайлз работала в американской лоббистской фирме, которая заключила госконтракт стоимостью $35 тыс. в месяц на представление интересов Республики Сербской.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Tom Brenner / AP

  • Еще одним политическим тяжеловесом, который может потерять свое влияние в администрации, FT называет вице-президента Джей Ди Вэнса. Как полагают опрошенные изданием эксперты, «предвыборная кампания вице-президента мало чем помогла партии». Ди Вэнс поспешил дистанцироваться от президента, как только стали ясны масштабы поражения на промежуточных выборах. «Причина нашего проигрыша — война»,— заявил он 5 ноября.

Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио

Mike Stewart / AP

  • В списке FT также упоминается госсекретарь США Марко Рубио, которого считают более близким к Республиканской партии, чем к самому Трампу. «Хотя Рубио некоторое время участвовал в предвыборной кампании Трампа в преддверии промежуточных выборов и его связывают с политическим курсом Трампа, в том числе с тем, как вести войну с Ираном, он по-прежнему считается более традиционным республиканцем по сравнению с Вэнсом и может стать потенциальным претендентом на выдвижение от партии в 2028 году».

Министр торговли США Говард Лютник

Министр торговли США Говард Лютник

Alex Brandon / AP

  • Министр торговли Говард Лютник ранее уже оказался в центре скандала из-за предполагаемых связей с финансистом Джеффри Эпштейном. По мнению опрошенных FT экспертов, это может привести к более пристальному вниманию со стороны Конгресса, в котором теперь большинство мест занимают демократы. Сам Лютник отрицает какую-либо причастность к противоправным действиям.

Министр финансов США Скотт Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент

Leila Navidi / Minnesota Star Tribune / AP

  • Министр финансов Скотт Бессент подвергается критике за продолжающийся рост инфляции в США — а именно борьба с инфляцией была одним из главных предвыборных обещаний Трампа в 2024 году.

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший

Charlie Neibergall / AP

  • Действия Роберта Кеннеди-младшего на посту министра здравоохранения вызывают много вопросов у экспертов и СМИ и не привели к росту популярности действующей власти. Как отмечают источники FT, «затеянный им масштабный пересмотр политики здравоохранения США, отражавший его скептицизм в отношении вакцин, не помог республиканцам на промежуточных выборах, хотя и был рассчитан на поддержку представителей разных партий».

Дональд Трамп
Конгресс США
США. Политика и экономика
США

Авторы

  • Евгений Хвостик
    Евгений Хвостик
    заместитель руководителя группы иностранной информации