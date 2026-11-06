На первый, второй, крайний — рассчитайсь!
В числе тех, кто может первым попасть под удар, The Washington Post называет ответственных за ведение затянувшейся войны с Ираном. В первую очередь это министр войны Пит Хегсет. Как полагает издание, «люди, близкие к администрации Трампа, задаются вопросом, не может ли президент вместо этого отправить в отставку генерала Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов, или адмирала Брэда Купера, который курировал ход военных действий».
Financial Times также называет Пита Хегсета в числе наиболее уязвимых чиновников администрации Трампа. Кроме него под удар может попасть руководительница аппарата президента Сюзи Уайлз. Она была «архитектором возвращения Трампа на политическую арену в 2024 году. Ожидалось, что она привнесет определенную дисциплину и порядок в его второй президентский срок». Однако этого не произошло. Недавно чиновница оказалась в центре скандала, когда СМИ сообщили, что ее дочь Кэти Уайлз работала в американской лоббистской фирме, которая заключила госконтракт стоимостью $35 тыс. в месяц на представление интересов Республики Сербской.
Еще одним политическим тяжеловесом, который может потерять свое влияние в администрации, FT называет вице-президента Джей Ди Вэнса. Как полагают опрошенные изданием эксперты, «предвыборная кампания вице-президента мало чем помогла партии». Ди Вэнс поспешил дистанцироваться от президента, как только стали ясны масштабы поражения на промежуточных выборах. «Причина нашего проигрыша — война»,— заявил он 5 ноября.
В списке FT также упоминается госсекретарь США Марко Рубио, которого считают более близким к Республиканской партии, чем к самому Трампу. «Хотя Рубио некоторое время участвовал в предвыборной кампании Трампа в преддверии промежуточных выборов и его связывают с политическим курсом Трампа, в том числе с тем, как вести войну с Ираном, он по-прежнему считается более традиционным республиканцем по сравнению с Вэнсом и может стать потенциальным претендентом на выдвижение от партии в 2028 году».
Министр торговли Говард Лютник ранее уже оказался в центре скандала из-за предполагаемых связей с финансистом Джеффри Эпштейном. По мнению опрошенных FT экспертов, это может привести к более пристальному вниманию со стороны Конгресса, в котором теперь большинство мест занимают демократы. Сам Лютник отрицает какую-либо причастность к противоправным действиям.
Министр финансов Скотт Бессент подвергается критике за продолжающийся рост инфляции в США — а именно борьба с инфляцией была одним из главных предвыборных обещаний Трампа в 2024 году.
Действия Роберта Кеннеди-младшего на посту министра здравоохранения вызывают много вопросов у экспертов и СМИ и не привели к росту популярности действующей власти. Как отмечают источники FT, «затеянный им масштабный пересмотр политики здравоохранения США, отражавший его скептицизм в отношении вакцин, не помог республиканцам на промежуточных выборах, хотя и был рассчитан на поддержку представителей разных партий».