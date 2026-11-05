«Если нарушены ваши права — пишите уполномоченному, если речь о системных вопросах регулирования — в РСПП»

— Нет. Мы вообще-то рассчитывали на 10–12% к концу года. 12% это был в наших представлениях худший вариант, но сейчас — хуже некуда. Да, понятна жесткая риторика и не очень оптимистические прогнозы Центробанка. Понятно, что они не знают, как скажутся налоговые инициативы на инфляции. Но, тем не менее, также понятно, что не все заемщики кредитуются по ставке 14% плюс маржа коммерческих банков. Есть и инструменты развития, и оборонно-промышленный комплекс, который надо поддерживать. Но при такой комбинации макроэкономических факторов запуск нового инвестиционного цикла — дело 2028 года в лучшем случае. Поэтому надо искать новые идеи. В частности, научиться более эффективно управлять государственной собственностью, в том числе той, которая поступила в казну в результате активности силовых структур. Это может стать одной из задач уполномоченного — смотреть, как государство, забирая собственность у коррупционеров или по другим основаниям, управляет ею. Это не значит, что мы должны заниматься только частным бизнесом. Мы должны смотреть и на государство как на эффективного управляющего или эффективного, извините, перепродавца этого имущества, которое ему поступило на законных основаниях. Держать это имущество смысла нет — оно обесценивается. Мы видим: забрали — Генпрокуратура оценила какой-нибудь актив, допустим, в 600 млрд — выставили на торги за 160, а продали за 60. Что это? Неверная оценка вначале? Либо за время предпродажной подготовки актив обесценился на порядок? Хорошо бы иметь возможность повышать эффективность управления госимуществом.