NYT: новый глава аппарата Белого дома призывал Трампа остановить войну в Иране

Демократы уже раскритиковали назначение господина Миллера на эту должность. Конгрессмен Хаким Джеффрис, претендующий на пост спикера Палаты представителей, назвал Миллера «опасным ксенофобом», которого следовало уволить, а не повышать. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что наделение Миллера еще большими полномочиями доказывает: Трамп «не сделал никаких выводов» из поражения своей партии на промежуточных выборах.