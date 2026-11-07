NYT: новый глава аппарата Белого дома призывал Трампа остановить войну в Иране
Назначенный вчера главой аппарата Белого дома Стивен Миллер призывал президента США Дональда Трампа сворачивать войну с Ираном, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. С этим тезисом он выступал еще во время обсуждения своего назначения, говорят собеседники газеты.
Стивен Миллер считается одним из самых давних и преданных идеологов господина Трампа. По данным NYT, он планирует удерживать президента от компромиссов с демократами и намеревается сместить фокус работы администрации на «культурные войны» — в первую очередь за счет максимального ужесточения миграционной политики и массовых депортаций.
Демократы уже раскритиковали назначение господина Миллера на эту должность. Конгрессмен Хаким Джеффрис, претендующий на пост спикера Палаты представителей, назвал Миллера «опасным ксенофобом», которого следовало уволить, а не повышать. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что наделение Миллера еще большими полномочиями доказывает: Трамп «не сделал никаких выводов» из поражения своей партии на промежуточных выборах.
Стивен Миллер до своего назначения занимал пост советника господина Трампа. На новой должности он сменил Сьюзан Уайлс. По данным Financial Times, ее уход связан с поражением республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.