В Кремле взяли языка

— А что касается морально-нравственных ценностей, традиций, то это наверняка можно отнести,— добавил господин Путин,— я думаю, что со мной специалисты согласятся, к области так называемого обычного права, то есть таких норм и традиций, которые установились веками, а некоторые, может быть, и тысячелетиями. И вот это обычное право — это система таких сложившихся веками обычаев, правил, традиций, которые по факту становятся нормой жизни. И часто эти нормы, как правило, они гораздо более прочными являются, жизнеспособными, чем все написанные законы и указы или нормативные акты правительств. Мы с вами хорошо помним песню советских времен, когда мы планировали все разрушить — помните, там «до основания разрушим, а затем мы новый мир построим, кто был ничем — тот станет всем». Очень хорошие, кстати говоря, ценности: кто был ничем — тот станет всем. И, кстати говоря, строили в это время, добились колоссальных успехов...— отвлекся было Владимир Путин на дорогое ему.— Сейчас не буду все перечислять, вы и так все знаете: атомные проекты, космос, победа в конце концов в Великой Отечественной войне, многого добились...