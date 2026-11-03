В Кремле взяли языка
Он оказался русским
3 ноября президент России Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям, а специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников с волнением следил за тем, как президент России относится к своему собственному указу о традиционных ценностях, а главное, как к нему относится ректор Николай Кропачев. Да это была, без преувеличения, драма.
Совет по межнациональным отношениям собирается регулярно, но редко. Иногда это выглядит с самого начала энергично. Но, казалось, не в этот раз.
Возможно, потому, что межнациональные отношения — это чувствительная, как считается, сфера и не стоит будить зверя, даже если он не спит, а дремлет.
Владимир Путин в своем выступлении вспомнил, что 2026 год был Годом единства и что он, оказывается, чрезвычайно повлиял на межнациональные отношения (в лучшую сторону):
— Ведь базовые ценности — я постоянно об этом говорю, все вы с этим согласны (и попробовали бы не согласиться.— А. К.)... любовь к семье, к старшим, забота о родителях, честность, стремление к служению Родине — и малой родине, и большой нашей великой России — у всех одни и те же.
Владимир Путин выступил с рискованным заявлением:
— Считаю, что Год единства не должен закончиться 31 декабря. И просил бы всех вас, уважаемые коллеги, подумать о том, как продлить эту работу, в каких форматах, что нужно сделать дополнительно. Этим нужно заниматься постоянно. Поэтому, конечно, 31 декабря ничего не заканчивается.
Похоже, на этот раз будет 32 и 33 декабря. И кто сказал, что это плохо?
— Хочу отметить,— подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова,— что на более чем 5 тыс. площадок (хочу отметить, что она, говоря о диктанте и формировании правительственной комиссии по языковой политике, не ошиблась в склонении числительных, а ловушка такая имелась.— А. К.) во всех регионах в сентябре проведен диктант «Россия — дом народов», который был приурочен ко Дню языков народов России. Но важно, что он был написан на 44 языках народов России!
И тут вопрос, конечно, в том, кто те 44 человека, которые проверяли диктант.
Основным докладчиком был Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета.
Он рассказал о создании двух важнейших консорциумов:
— В 2022–2024 годах сформированы два консорциума ведущих вузов России, координатором является Санкт-Петербургский государственный университет. Первый консорциум — по анализу российского законодательства на соответствие с содержанием основополагающих российских духовно-нравственных ценностей. И второй консорциум — по проведению исследований, направленных на сохранение и популяризацию традиционных ценностей.
Впрочем, вскоре он признался:
— Общее руководство консорциумом осуществляет администрация президента РФ.
Николай Кропачев в двух словах объяснил смыслы:
— Прочность страны, единство и само существование ее народа зависят от того, что нас объединяет. А объединяют нас наша общая земля, общий язык, общая история, общие ценности, общее государство и, как следствие, общероссийская гражданская идентичность. Многообразие, которое не скреплено осознанием единства как высочайшей ценности, перестает быть силой, а становится линией разлома. Россия веками была единой не вопреки многообразию, а потому, что мы умели ставить интересы страны выше частных интересов. Если при формировании и реализации государственной политики мы будем ставить во главу угла только поддержку многообразия, то собственными руками ослабим устойчивость нашего общества.
Мысль была дискуссионная. И в дискуссии могли бы поучаствовать многие носители многообразия.
— Таким образом,— продолжал рассуждать Николай Кропачев,— сегодня для нашей страны, наверное, общероссийская гражданская идентичность — это тот фундамент, на котором стоит и благодаря которому сохраняется этническое, религиозное, региональное многообразие страны.
Отсюда практический вывод: любую программу, любой проект можно проверить на соответствие определенным стратегиям, целям, простым вопросам — укрепляет ли это мероприятие чувство «мы — россияне» или не укрепляет?
С этой точки зрения ночь рейва в библиотеке имени Ленина, например, не укрепляет это чувство.
— В вашем, Владимир Владимирович, указе перечислены 17 ценностей, и последней названа ценность «единство народов». Естественно, она не последняя (но и не первая, по всей видимости.— А. К.)! Важно, что единство народов существует в системе всех ценностей!
Итак, у нас есть 17 ценностей. Если что, указ есть указ.
С одной стороны, определенность всегда хороша: можно ни о чем больше не думать и начать им служить, если до сих пор не начал. С другой — звучит как приговор.
Николай Кропачев понимал русский язык в указе, похоже, слишком буквально.
— Так, объединяют страну, формируют гражданскую нацию ценности патриотизма, служения Отечеству, гражданственности, взаимопомощи, справедливости, милосердия. Крепкая семья — это школа любви, верности, заботы! Поддержка близких и единство становятся основой гражданственности как причастности к общим целям и задачам страны, общему делу. Мы сохраняем историческую правду и на основе коллективной памяти укрепляем наше единство!
В эти слова почти все ценности и уложились, кстати.
— Сейчас хотел бы остановиться на некоторых выводах и предложениях, сформулированных в ходе деятельности консорциума,— указал Николай Кропачев.— Создание в стране единого, целостного, основанного на указе (фиксация на указе Владимира Путина в присутствии Владимира Путина начинала беспокоить. Причем беспокойство возникало за Николая Кропачева.— А. К.) ценностного пространства предполагает последовательную реализацию положений указа на всех уровнях, и столь же важно, хотел бы это отметить, на всех языках народов России, в первую очередь государственных языках.
Возможно, он искренне полагал, что если это указ президента, то президенту не может не прийтись по душе, если жизнь человека и страны будет наконец-то выстроена по этому указу.
— Это должно происходить и на федеральном, естественно, уровне, и на региональном уровне, и в деятельности муниципальных органов, и в программах органов публичной власти, локальных нормативных актах, этических кодексах, общественных проектах! — Николай Кропачев выступал жестко.
Ну так ведь он проводил линию, четко изложенную в указе.
— Сначала о федеральном уровне,— отметил Николай Кропачев.— Министерство юстиции ведет соответствующую работу по специальному плану, который упоминался сегодня в рамках программы. Члены консорциума оказывают помощь Министерству юстиции, но хотел бы отметить цифру. Думаю, что она вас всех удивит! На данный момент по предложениям членов консорциума более 10 тыс. нормативных положений необходимо внести для того, чтобы привести в соответствие нормативные акты с соответствующим вашим указом, Владимир Владимирович!
Я бы на месте господина Путина засомневался в собственном указе — особенно глядя на то, с каким рвением его можно начать исполнять.
— Конечно, работа делается, и хочу перечислить несколько примеров! — воскликнул Николай Кропачев.— Говоря о федеральном законодательстве, отмечу нашу совместную с Министерством юстиции инициативу: внесение в нормативные акты России, в частности, запрета на смену пола, установление ограничения на усыновление российских детей гражданами государств, где смена пола разрешена, а также введение ответственности за пропаганду бездетности.
Ни одной щели в этом полу не останется, можно быть уверенным в Николае Кропачеве.
— Еще один пример,— продолжал он.— Здесь прошу поддержки! В тесном контакте с Минюстом, в сотрудничестве со Всемирным русским народным собором сформулированы предложения по реализации ценностей крепкой семьи, подготовлен проект изменений в семейное законодательство, включающий в том числе введение в Семейный кодекс общего понятия семьи... Нет такого! И поэтому в разных законодательных актах действуют разные понятия! Мы предлагаем закрепить такое понятие, которое станет универсальным для законодательства России.
Но тут еще больше бдительности. И если бы этим занимался не Николай Кропачев, можно было бы засомневаться, что все получится.
— Что касается регионального законодательства...— предупредительно заметил он.— Напомню, что в соответствии с Конституцией республики вправе устанавливать государственные языки. Коллеги, это очень важный момент! В органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в государственных учреждениях — это и школы, и образовательные учреждения — на государственных языках можно и нужно говорить, и это используется, это очень хорошо!
Лично я все ждал «но».
— Но замечу,— сказал наконец Николай Кропачев,— что для того, чтобы ценности понимались во всех регионах одинаково, наверное, требуется, чтобы закрепленные в вашем указе ценности понимались в региональных нормативных актах одинаково!
А они до сих пор позволяют себе понимать по-разному.
— Этого, наверное, теперь легко достичь за счет того, что благодаря вашему поручению создано несколько словарей государственного языка,— выдохнул Николай Кропачев,— в первую очередь Толковый словарь государственного языка! Это активная работа комиссии под руководством Сергея Сергеевича Кравцова... Это было очень трудно, поверьте... Сопредседатель комиссии Сергей Сергеевич (господин Кравцов, министр просвещения.— А. К.) демонстрировал верх управленческих талантов для того, чтобы принимались соответствующие решения!
Сергей Кравцов сидел за столом с видом человека, который и хочет, да не может подтвердить, а тем более опровергнуть.
— Но я сейчас говорю о русском языке! — подчеркнул Николай Кропачев.— Между тем мы понимаем, что есть регионы, где действуют государственные языки республик. Коллеги, как вы думаете, сколько есть толковых словарей республик?.. Один! Да и тот принят до 2022 года.
А все, что было до 2022 года, ясное дело, не считается.
— Насколько он может соответствовать указу вашему, Владимир Владимирович, о традиционных ценностях?! — задался вопросом Николай Кропачев.
Вопрос был риторическим.
Впрочем, Владимир Путин что-то себе пометил.
— В других регионах вообще о толковых словарях не упоминается даже в перечне! Их просто нет в перечне необходимых словарей! На мой взгляд, не только мой, но и коллег по консорциуму, безусловно, как мы реализовали ваше поручение и создали словари государственного русского языка, должны появиться и словари национальных языков!
По образу и подобию.
Как мэр Москвы Сергей Собянин, однажды набрав темп в строительстве метро, не может остановиться, так как мощности и люди задействованы, и целеустремленно идет в область навстречу людям, так и Николай Кропачев с консорциумами готов был, набрав силу на создании словарей госрусязыка, перемалывать национальные языки с целью создания их словарей.
А уж словари будут влиять на эти языки, как указ президента на Николая Кропачева.
И даже на администрацию президента России, как немного позже выяснилось.
— Тем более что сейчас у нас есть возможность отталкиваться от русского языка,— с облегчением пояснил Николай Кропачев,— где появился утвержденный распоряжением правительства словарь! И те 17 ценностей, которые воспроизведены в указе... Они нашли отражение в словаре, раскрыты и могут теперь стать основой для соответствующих нормативных актов республик и других языков России!
А может, Владимиру Путину и нравилось, что его указ на глазах, прямо на этом совещании становится библией семейных ценностей — да нет, уже стал, конечно.
— Это удивительно!..— рассказывал Николай Кропачев.— Наверное, юристы ссылаются обычно на законы, а вот, Владимир Владимирович, представьте... Коллеги, представьте!.. Уже есть 600 судебных актов, в которых напрямую ваш указ, Владимир Владимирович, о традиционных ценностях являлся основанием для принятия решения со ссылкой в мотивировочной части на указ! Приведу три примера. Пермский край обязывает поставить многодетную семью на жилищный учет. Челябинская область — для обеспечения передачи наследникам награды их отца. Камчатский край отказывает в сносе поклонного креста, возведенного на общественных землях с прямой ссылкой на указ, на конкретные ценности, закрепленные в указе. Это просто прекрасно. Это говорит о том, что указ живет, действует!
То есть здравого смысла и юридических законов мало для того, чтобы поставить на учет многодетную семью и передать наследникам награды их отца. Нужен был указ президента о традиционных ценностях.
— Постепенно,— обратил внимание Николай Кропачев,— традиционные ценности проникают в стандарты, устанавливаемые органами государственной власти и крупнейшими организациями и вузами страны. Наши консорциумы совместно с Ассоциацией ведущих университетов подготовили и направили в Министерство науки и образования Модельный этический кодекс!
Можно не сомневаться, что в нем будут перечислены и закреплены 17 традиционных ценностей от президента России.
— В Санкт-Петербургском университете, можно сказать, он появился на следующий день после вашего выступления и активно способствует совершенствованию жизни нашего университета,— отчитался Николай Кропачев.— Надеемся, что Этический кодекс появится модельный и будет утвержден Министерством науки и образования!
Тут Николай Кропачев мог бы и промолчать (вышло бы убедительней.— А. К.). Но он не смог:
— Я бы хотел подчеркнуть, что в публичных материалах отечественных компаний стали встречаться прямые упоминания традиционных ценностей. Немного пока, но встречаются. Есть примеры! Я нашел один. Но уверен, что все-таки их больше, поэтому говорю «примеры».
Возможно, что плохо искал. Но, скорее всего, очень хорошо. Просто стоило промолчать.
Может быть, даже никто так ничего еще не искал.
— Есть примеры,— рассказал он,— предоставления скидок при размещении рекламы, если она ориентирована на традиционные ценности! Надеюсь, что не один пример! Буду рад, если их очень много (скидок.— А. К.)! Технологические компании стали вносить традиционные ценности в этические стандарты использования искусственного интеллекта!.. Не буду называть какие, но некоторые все-таки говорят об общечеловеческих ценностях, некоторые говорят просто о ценностях... Но есть и те, кто говорит о российских, о наших традиционных ценностях и не боится, что это будет мешать им в их работе, в том числе на мировых рынках!
У Николая Кропачева есть время и для того, чтобы контролировать ситуацию на мировых рынках.
— Не могу не сказать, что мы, конечно, уделяем внимание контролю за реализацией традиционных ценностей при осуществлении научных исследований, при подготовке диссертаций, при оценке выпускных научных работ,— продолжал он, но слушать это было уже затруднительно для человека, не погруженного с головой, как у Николая Кропачева, в традиционные ценности указа президента.
Причем амбиции ректора под конец вдруг дали о себе знать особенно веско:
— В заключение хотел бы подчеркнуть, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, это, конечно, отдельные примеры нашей работы, которую мы, консорциум, готовы продолжать. Прошу вас, если вы поручите, будем рады, поручить нам и далее обеспечивать аналитическими материалами деятельность администрации президента, правительства Российской Федерации и масштабировать лучшую практику в жизнь страны!
Тут Владимиру Владимировичу предстоит многое для себя решить.
Может быть, лучше оставить Николаю Кропачеву заботу о мировых рынках.
Выступили еще только два человека.
Иван Саввиди, президент Федеральной национально-культурной автономии греков в России, запомнился цитированием «южнорусской поговорки»: «Папа — турок, мама — грек, а я русский человек» (нет ли тут отступления от традиционных ценностей? — А. К.).
Потом господин Саввиди запомнился еще раз: по окончании мероприятия он спускался по широкой мраморной лестнице из Екатерининского зала и расцвел, когда толпа журналистов ринулась к нему, но не учел, что за ним шел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и очень удивился, что ни один журналист не остановился возле непосредственно него, Ивана Саввиди.
«Будьте четче, не уподобляйтесь западным журналистам, а то вы так и до фейков дойдете! — через минуту уже отчитывал Дмитрий Песков журналистку, которая интересовалась его реакцией на «реакцию европейских политиков на тюрьмы украинские». «Какие политики? Какой партии? Я правда пока не знаю!» — допытывался господин Песков, но журналистка «Известий» растерялась и что-то не смогла собраться.
— Я предлагаю потихонечку нам завершать нашу встречу, нашу дискуссию,— между тем произнес на совещании Владимир Путин.— Что бы хотел сказать в конце. Кропачев Николай Михайлович, ректор Петербургского университета, сказал, что в указе президента, о котором сегодня говорят, перечислены 17 общих ценностей. Конечно, этим перечнем не ограничиваются ценности народов Российской Федерации, народов России!
Тут я даже не поверил своим ушам. Я так вслушался в речь Николая Кропачева, так доверился ему, что он просто парализовал мою волю к критическому осмыслению действительности, навалившейся было на меня в виде все того же Николая Кропачева.
А тут Владимир Путин на глазах у всех, а главное — на глазах у Николая Кропачева, критиковал указ президента России.
— Наверняка этим перечнем это не ограничивается! — нашел в себе силы произнести господин Путин.— Их гораздо больше! Их там тысячи может быть, особенно в различных вариантах и так далее!
В голове стучала только одна мысль: что же теперь делать Николаю Кропачеву и обоим консорциумам? Они ведь уже начали действовать.
— Мы хорошо знаем с Николаем Михайловичем (господином Кропачевым.— А. К.), и все юристы знают,— продолжал президент,— что, я уже об этом не раз говорил, что вообще нормативные акты, законы, они призваны регулировать общественные отношения. Но эти общественные отношения постоянно, каждый день меняются, они развиваются! Общество развивается! Общество — живой организм! Все развивается каждый день!
Придется, видимо, развиваться и Николаю Кропачеву: вместе с обществом и с президентом.
— А что касается морально-нравственных ценностей, традиций, то это наверняка можно отнести,— добавил господин Путин,— я думаю, что со мной специалисты согласятся, к области так называемого обычного права, то есть таких норм и традиций, которые установились веками, а некоторые, может быть, и тысячелетиями. И вот это обычное право — это система таких сложившихся веками обычаев, правил, традиций, которые по факту становятся нормой жизни. И часто эти нормы, как правило, они гораздо более прочными являются, жизнеспособными, чем все написанные законы и указы или нормативные акты правительств. Мы с вами хорошо помним песню советских времен, когда мы планировали все разрушить — помните, там «до основания разрушим, а затем мы новый мир построим, кто был ничем — тот станет всем». Очень хорошие, кстати говоря, ценности: кто был ничем — тот станет всем. И, кстати говоря, строили в это время, добились колоссальных успехов...— отвлекся было Владимир Путин на дорогое ему.— Сейчас не буду все перечислять, вы и так все знаете: атомные проекты, космос, победа в конце концов в Великой Отечественной войне, многого добились...
Отвлекся и не спешил возвращаться:
— Были и плюсы колоссальные во время этого строительства... Но были и огромные минусы, это тоже хорошо известно, сейчас не будем вдаваться в эти детали (но все-таки были.— А. К.). Однако, думаю, вы со мной согласитесь: Кодекс строителя коммунизма очень напоминал Библию, правда? Все ценности оттуда и взяты. Более того, в ходе Великой Отечественной войны было восстановлено и патриаршество...
Нет, я правда волнуюсь за Николая Кропачева.
Ему-то что теперь делать?