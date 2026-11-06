Здоровье поддержали рублем
Расходы на лекарства и медуслуги за год увеличились на 22–26%
Расходы россиян на лекарства и медуслуги за период с октября 2025 года по сентябрь 2026 года по сравнению с предыдущими 12 месяцами выросли на 22% и 26% соответственно. Прирост выручки фармрознице в основном обеспечивает увеличивающийся спрос на препараты для похудения, а частным клиникам — интерес пациентов к высокотехнологичному лечению.
Траты граждан на лекарства и медицинские товары в октябре 2025 года — сентябре 2026 года увеличились на 22% год к году по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Средний чек за тот же период прибавил 14,8% и составил 1 тыс. руб., подсчитали в «СберИндексе». По данным «Чек Индекса», рост среднего чека составил 13% год к году, до 993 руб. RNC Pharma, учитывающая продажи в аптеках по всему ассортименту (лекарства и парафармацевтика), зафиксировала увеличение среднего чека в январе—сентябре 2026 года на 14,3% год к году, до 876,9 руб.
Похожее изменение среднего чека отмечают и представители фармрозницы. В «Ригла-Здравсити» за январь—сентябрь 2026 года он увеличился на 10,4% год к году, до 1,1 тыс. руб., количество покупок — на 5,5%. В «Аптечной сети 36,6» рост среднего чека составил 12,5% за первую половину 2026 года.
В «Ригла-Здравсити» рост показателя связывают с развитием онлайн-каналов и расширением присутствия сети. В то же время чувствуется стремление потребителей к экономии: они меньше покупают про запас, больше ориентируются на врачебные показания и рецептурные препараты, говорит коммерческий директор группы Илья Николаев.
Инфляция за девять месяцев 2026 года составила около 6,35%, по данным Росстата. В фармрознице из всех групп препаратов с начала года сильнее всего дорожали кишечные противодиарейные адсорбенты (на 14,3%), противоэпилептические препараты (на 11,4%), снотворные и седативные (на 11%), говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Основным фактором увеличения трат российских потребителей на лекарства в 2026 году господин Беспалов считает не рост цен, а перераспределение спроса в пользу более дорогих препаратов. Свой вклад внесла популяризация средств для похудения на основе семаглутида и тирзепатида, которые относятся к верхнему ценовому сегменту, говорит он. По данным DSM Group, на лекарства этой группы российские потребители за первые девять месяцев 2026 года потратили 80,5 млрд руб.
При этом количество покупок в аптеках либо снижается, либо растет очень умеренно. Согласно «СберИндексу», показатель на одного покупателя в октябре 2025 года — сентябре 2026 года по сравнению с предыдущими 12 месяцами снизился на 3,1%. «Чек Индекс» зафиксировал рост количества чеков на 1% за аналогичный период. По данным RNC Pharma, за девять месяцев 2026 года в российских аптеках было проведено 2,45 млрд трансакций, на 2,7% меньше год к году. Господин Беспалов связывает это в том числе с низкой заболеваемостью ОРВИ.
В смежном сегменте медуслуг рост расходов граждан за исследуемый период составил 14,2% год к году, а средний чек увеличился на 26%, до 5,6 тыс. руб., по данным «СберИндекса». «Чек Индекс» за январь—сентябрь 2026 года отметил рост медианного чека на 12%, до 5,9 тыс. руб. При этом темпы роста расходов замедлились: с 19,9% в 2025 году до 10,9% за январь—октябрь 2026 года, отмечает гендиректор консалтинговой компании Eqiva Дарья Шубина. По данным ЦБ, медуслуги за десять месяцев 2026 года подорожали на 11,5–12,5%, мониторинг Eqiva показывает средний рост цен на 15%.
В сети «Будь здоров» средний чек за январь—октябрь 2026 года увеличился на 15,2%, до 4,9 тыс. руб., при повышении цен примерно на 10%. В «Клинике Фомина» индексация цен за аналогичный период составила в среднем 8,5%, а средний чек вырос на 18%, до 10,9 тыс. руб. Представители клиник связывают разницу с ростом спроса на высокотехнологичные направления.