Советник Путина выступила против продажи пиццы в школах

«Одно дело, когда ребенок где-то лакомится ею с разрешения родителей, что-то отмечает, другое — присутствие пиццы в школьном буфете. Меня очень удивляет, что это вообще возможно», — заявила Елена Ямпольская (цитата по ТАСС).