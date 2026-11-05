Советник Путина выступила против продажи пиццы в школах
В буфетах российских школ не должна продаваться пицца, поскольку такая еда вредная для детей, заявила советник президента России Елена Ямпольская. По ее словам, речь идет о регулировании меню в государственных школах и детских садах.
«Одно дело, когда ребенок где-то лакомится ею с разрешения родителей, что-то отмечает, другое — присутствие пиццы в школьном буфете. Меня очень удивляет, что это вообще возможно», — заявила Елена Ямпольская (цитата по ТАСС).
По словам советника президента, прямой запрет такой еды не будет эффективным решением. Альтернативу популярной школьной закуске она не назвала.