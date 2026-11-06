Мощность ЦОД и объектов майнинга в России выросла в 2026 году на четверть
Установленная мощность центров обработки данных (ЦОД) и объектов майнинга в России выросла на 24,4% по итогам девяти месяцев 2026 года. Показатель вырос до 5,4 ГВт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Системного оператора».
По даннымна 30 сентября 2026 года общая мощность действующих объектов энергоемких вычислений в энергосистеме составила 5 380 МВт. С начала года было подключено 1 055 МВт нового объема.
В «Системном операторе» отметили, что за последние три года доля дата-центров в общей структуре электропотребления страны почти удвоилась — с 1,4% в 2022 году до 2% в 2025 году. Ожидается, что в ближайшие пять лет этот показатель может достичь 15,3 ГВт.
Как отмечает агентство, согласно прогнозам Ассоциации участников отрасли ЦОД, прирост электрической мощности коммерческих центров обработки данных по итогам 2026 года составит 10–12% — 1,1 ГВт. По итогам 2025 года мощность коммерческих дата-центров увеличилась на 18% и составила 990,6 МВт.