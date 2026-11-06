Мощность ЦОД и объектов майнинга в России выросла в 2026 году на четверть

В «Системном операторе» отметили, что за последние три года доля дата-центров в общей структуре электропотребления страны почти удвоилась — с 1,4% в 2022 году до 2% в 2025 году. Ожидается, что в ближайшие пять лет этот показатель может достичь 15,3 ГВт.