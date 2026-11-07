Минобороны сообщило об ударах по объектам в Киеве и области

По данным ведомства, в столице было поражено предприятие «Меридиан» имени С. П. Королева, где, как утверждает российская сторона, производят оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго». Кроме того, удар пришелся по Северному мосту, который, по заявлению Минобороны, использовался для переброски вооружения и военной техники для ВСУ.