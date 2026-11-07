Минобороны сообщило об ударах по объектам в Киеве и области
Российские военные в ночь на субботу нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, в столице было поражено предприятие «Меридиан» имени С. П. Королева, где, как утверждает российская сторона, производят оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго». Кроме того, удар пришелся по Северному мосту, который, по заявлению Минобороны, использовался для переброски вооружения и военной техники для ВСУ.
В Киевской области российские военные атаковали Государственный завод порошковой металлургии в Броварах. В Минобороны заявили, что предприятие выпускает боеприпасы, взрывчатые вещества, пороха и компоненты ракетного топлива. Также ведомство сообщило о поражении Трипольской ТЭС мощностью 1,8 тыс. МВт и подстанции «Киевская» напряжением 750 кВ.
Кроме того, по данным Минобороны, в Житомирской области была поражена подстанция напряжением 330 кВ, обеспечивающая работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. В акватории Черного моря к юго-востоку от Одессы, как утверждает ведомство, удару подвергся сухогруз с военными грузами и грузами двойного назначения.