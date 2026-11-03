Англичанин Карл Бушби завершил кругосветную экспедицию длиной в 28 лет
Англичанин Карл Бушби завершил кругосветную экспедицию «Голиаф», которая продлилась 28 лет. Он прошел пешком 48 тыс. км. Последние несколько километров он прошел через родной город Халл на севере Англии. Экспедицию он завершил у дома матери. Она вышла на улицу и обняла сына под аплодисменты жителей города.
Карл Бушби вышел из Чили 1 ноября 1998 года в 29 лет, сейчас ему 57. Он поставил себе два условия. Нельзя пользоваться машинами. Нельзя возвращаться домой до конца пути, даже если умрут родные или друзья.
Через Центральную Америку, США и Канаду он дошел до Берингова моря. Далее его пути лежал через Россию. Чтобы обойти зону конфликта на Украине, он 31 день плыл через Каспийское море. Затем прошел Европу, а в октябре переплыл Ла-Манш.
Как сообщает CBS News, экспедиция несколько раз останавливалась на месяцы или на годы из-за болезни Карла Бушби, визовых ограничений в России и необходимость переплывать большие водоемы. Жизни путешественника угрожали вооруженные банды в Дарьенском пробеле (Южной Америке), тюрьма в Панаме, белый медведь в Сибири.
«Я сделал это не один. Была большая команда, самая большая — Земля»,— сказал Бушби встретившим его жителям. В разговоре с CBS News он признал, что в мире стало больше войн, но остался оптимистом: «В конечном счете мы пережили и худшее. <…> Я ставлю на нас, несмотря ни на что. Я ставлю на человечество».