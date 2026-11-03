Англичанин Карл Бушби завершил кругосветную экспедицию длиной в 28 лет

«Я сделал это не один. Была большая команда, самая большая — Земля»,— сказал Бушби встретившим его жителям. В разговоре с CBS News он признал, что в мире стало больше войн, но остался оптимистом: «В конечном счете мы пережили и худшее. <…> Я ставлю на нас, несмотря ни на что. Я ставлю на человечество».