«Т-Технологии» планируют выкупить до 100% «Циана»

Добровольное предложение «Т-Технологий» предполагает приобретение как минимум 50% размещенных обыкновенных акций МКПАО «Циан», заявили “Ъ” в «Т-Технологиях». «После рассмотрения добровольного предложения Т-Технологий Банком России оно будет направлено в МКПАО «Циан». Акционеры Циана получат добровольное предложение после того, как совет директоров МКПАО «Циан» примет рекомендации в его отношении. Планируем закрыть сделку в I квартале 2027 года после прохождения всех необходимых процедур и получения согласований», — говорят в компании.