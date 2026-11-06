«Т-Технологии» планируют выкупить до 100% «Циана»
«Т-Технологии» (MOEX: Т) заявили о планах купить до 100% акций «Циана», рассказали “Ъ” в «Т-Технологиях». Компания представила в ЦБ добровольное предложение акционерам МКПАО «Циан» о покупке их акций. Предложение «Т-Технологий» предусматривает покупку до 100% акций Циана по цене 993,05 рубля за бумагу, что предполагает существенную премию в размере 29,3% к рыночным котировкам Циана на дату закрытия основных торгов 5 ноября, говорят в компании.
«Мы рассчитываем, что сделка станет логичным продолжением стратегии „Т-Технологий“ по развитию специализированных платформ 360°, объединяющих миллионы пользователей и профессиональных игроков на конкретном рынке. Мы уже строим авто-экосистему 360° на базе Авто.ру», — приводит пресс-служба слова президента «Т-Технологий» Станислава Близнюка.
Добровольное предложение «Т-Технологий» предполагает приобретение как минимум 50% размещенных обыкновенных акций МКПАО «Циан», заявили “Ъ” в «Т-Технологиях». «После рассмотрения добровольного предложения Т-Технологий Банком России оно будет направлено в МКПАО «Циан». Акционеры Циана получат добровольное предложение после того, как совет директоров МКПАО «Циан» примет рекомендации в его отношении. Планируем закрыть сделку в I квартале 2027 года после прохождения всех необходимых процедур и получения согласований», — говорят в компании.