Завис между отставкой и импичментом

Однако еще до начала заседания нижней палаты парламента господин Пенья сам заявил о своей отставке. «Я делаю это, думая о стабильности нашей страны, о социальном мире и о необходимости сохранения наших демократических институтов,— заявил он в видеообращении.— Я хочу извиниться перед народом, если в какой-то момент я не оправдал ожиданий. У меня никогда не было намерения предать доверие, которое вы мне оказали». Своим единственным приоритетом он назвал возвращение средств парагвайцам.