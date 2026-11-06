Завис между отставкой и импичментом
Президент Парагвая захотел уйти после краха крупнейшего цифрового банка
Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил о своей отставке на фоне финансового кризиса из-за краха местного банка Ueno. Почти 3 млн граждан потеряли доступ к своим счетам, в стране разгорелись протесты с требованием вернуть средства и сменить правительство. Однако парламент страны отставку главы государства принимать не захотел: сначала президенту попытаются объявить импичмент, чтобы лишить его иммунитета и таким образом привлечь к ответственности за крах банка.
Финансовый кризис в Эквадоре, повлекший за собой политическую турбулентность, разразился 3 ноября. Поздней ночью Центробанк страны объявил о введении внешнего управления в цифровом банке Ueno. Как выяснилось, платежеспособность кредитной организации опустилась ниже уровня, минимально допустимого по законодательству страны.
Помимо того что банк управлял почти $850 млн государственных средств, доступ к своим счетам после блокировки потеряли почти 3 млн клиентов (население страны составляет 7 млн человек).
Недовольные граждане вышли на улицы, требуя вернуть средства и настаивая на отставке главы государства.
Президент Сантьяго Пенья тут же пообещал привлечь виновных к ответственности и призвал парламент в ускоренном порядке принять закон для обеспечения быстрых выплат вкладчикам. Но громкие заявления главы государства не затмили уже давно преследующую его проблему — обвинения в связах с Ueno Bank. Претензии подобного рода высказывались в адрес парагвайского лидера с самого момента его прихода к власти в 2023 году, но масштаб нынешнего скандала оказался несравним с предыдущими инцидентами.
Дело в том, что вскоре после вступления в должность президента Сантьяго Пенья назначил возглавлявшего на тот момент совет директоров Ueno Карлоса Карвальо Спалдинга главой Центробанка (на минувшей неделе он подал в отставку по просьбе главы государства). А сам президент до марта 2025 года был акционером компании Grupo Vazquez, которая принадлежит Ueno. Оба этих факта долгое время оппоненты господина Пеньи считали конфликтом интересов, но реальных последствий за этим не следовало.
На фоне краха банка эти события привлекли небывалое внимание.
5 ноября Палата депутатов Парагвая запланировала голосование о начале процедуры импичмента президента. А у здания Конгресса в этот день собрались тысячи людей с плакатами «Верните деньги».
Однако еще до начала заседания нижней палаты парламента господин Пенья сам заявил о своей отставке. «Я делаю это, думая о стабильности нашей страны, о социальном мире и о необходимости сохранения наших демократических институтов,— заявил он в видеообращении.— Я хочу извиниться перед народом, если в какой-то момент я не оправдал ожиданий. У меня никогда не было намерения предать доверие, которое вы мне оказали». Своим единственным приоритетом он назвал возвращение средств парагвайцам.
Вслед за этим в здании парламента ненадолго наступил хаос: депутаты сначала решили исключить из повестки вопрос об импичменте, раз уж глава государства сам заявил об уходе, но через некоторое время передумали, поддержав всем составом, включая представителей правящей партии «Колорадо», процедуру импичмента. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Сенат.
Принять же или отклонить условно добровольную отставку президента парламент так и не смог: во время рассмотрения этого вопроса депутаты «Колорадо» покинули зал заседаний, поэтому кворума не набралось. В связи с этим Сантьяго Пенья формально остался главой государства.
Примечательно, что в случае отставки господин Пенья мог бы сохранить за собой место пожизненного сенатора и сохранить иммунитет. Процедура же импичмента позволит законодателям привлечь его к ответственности.
Среди прочего парламентарии указывают, что из-за главы государства Институт социального обеспечения страны, который распоряжается пенсиями и медицинским страхованием, разместил в банке больше средств, чем допускает местное законодательство.
Сантьяго Пенья, которому не удалось покинуть пост без разбирательств, пообещал защищать свои интересы согласно конституции. Однако последствия кризиса парламентскими слушаниями не ограничиваются. Генпрокуратура уже возбудила уголовное дело из-за краха Uneo как в отношении самого господина Пеньи, так и других связанных с банком чиновников.