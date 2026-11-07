Дело мужа Блиновской прекратили из-за его участия в СВО

В марте 2025 года автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую приговорили к 4,5 года тюрьмы. Суд установил, что блогер вместе с мужем уклонялась от уплаты налогов на сумму 906 млн руб. с помощью дробления бизнеса и легализовала средства в размере 716 млн руб. Суд обратил в доход государства имущество блогера и удовлетворил гражданский иск на 587 млн руб. Сейчас Елена Блиновская отбывает наказание в женской ИК-1 во Владимирской области.