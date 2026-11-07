Дело мужа Блиновской прекратили из-за его участия в СВО
Уголовное дело в отношении Алексея Блиновского прекращено в связи с его участием в специальной военной операции, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Муж блогера Елены Блиновской проходил обвиняемым по статье о пособничестве уклонению от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК).
В апреле 2024 года, сразу после предъявления супругам окончательного обвинения, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Вскоре следователи объявили его в федеральный розыск из-за неявки на допросы, а в сентябре того же года мужчину задержали прямо на службе. Спустя некоторое время Алексей Блиновский вернулся на фронт, а розыск был отменен. По словам сослуживцев, он находился в штурмовом подразделении.
В марте 2025 года автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую приговорили к 4,5 года тюрьмы. Суд установил, что блогер вместе с мужем уклонялась от уплаты налогов на сумму 906 млн руб. с помощью дробления бизнеса и легализовала средства в размере 716 млн руб. Суд обратил в доход государства имущество блогера и удовлетворил гражданский иск на 587 млн руб. Сейчас Елена Блиновская отбывает наказание в женской ИК-1 во Владимирской области.