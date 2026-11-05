Мелания Трамп встретилась с представителями России и Украины в Белом доме

Со вступительной речью выступила первая леди США Мелания Трамп, которая организовывала встречу. Госпожа Трамп выразила надежду, что гуманитарная миссия «послужит основой для создания более масштабного мира». «Важна не скромность этого начинания, а решимость его превратить в нечто экстраординарное»,— сказала она (трансляцию вел Белый дом). Она добавила, что написала личные письма президентам России и Украины.