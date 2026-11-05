Мелания Трамп встретилась с представителями России и Украины в Белом доме
В Вашингтоне прошла встреча представителей России, Украины и США, приуроченная к окончанию гуманитарной миссии в Алешках. В Белый дом прибыли спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, а также украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Со вступительной речью выступила первая леди США Мелания Трамп, которая организовывала встречу. Госпожа Трамп выразила надежду, что гуманитарная миссия «послужит основой для создания более масштабного мира». «Важна не скромность этого начинания, а решимость его превратить в нечто экстраординарное»,— сказала она (трансляцию вел Белый дом). Она добавила, что написала личные письма президентам России и Украины.
Кирилл Дмитриев поблагодарил Меланию Трамп за организацию помощи жителям Алешек и отметил, что она продолжит содействовать решению гуманитарных вопросов, связанных с украинским конфликтом. Он подарил супруге президента США картину 11-летней девочки, которая покинула город. На ней написано «Я люблю Меланию». Яна Лантратова на официальной части мероприятия не выступала.
Основной этап гуманитарной миссии состоялся 30 октября. В этот день стороны доставили в город несколько тонн продуктов и организовали эвакуацию из города. Точных данных о количестве людей, покинувших Алешки, как говорила Яна Лантратова, нет.