Компании Илона Маска потеряли $420 млрд после выборов в Конгресс США

Во время предвыборной кампании Илон Маск пожертвовал в пользу Республиканской партии, в итоге потерпевшей тяжелое поражение на выборах, около $470 млн. Особенно активно он делал пожертвования в Техасе, куда перенес штаб-квартиры своих компаний. Однако в итоге в этом штате впервые за несколько десятилетий и губернатором, и сенатором стали демократы. В частности, по мнению аналитиков Deutsche Bank, при новом губернаторе Джине Инохосе в Техасе будет сложнее получить разрешение на строительство новых дата-центров, а компании господина Маска с меньшей вероятностью получат налоговые льготы.