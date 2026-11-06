Компании Илона Маска потеряли $420 млрд после выборов в Конгресс США
Капитализация компаний американского миллиардера Илона Маска Tesla и SpaceX упала на $420 млрд за два дня после выборов в Конгресс США, которые прошли 3 ноября. Такие подсчеты опубликовал CNBC. Аналитики связывают это с ожиданиями инвесторов, что при большинстве Демократической партии в Конгрессе господину Маску могут грозить расследования, а его компании могут столкнуться с усилением регуляторного давления. Состояние самого господина Маска из-за падения акций Tesla и SpaceX снизилось за последнюю неделю на $90 млрд, до примерно $800 млрд.
Во время предвыборной кампании Илон Маск пожертвовал в пользу Республиканской партии, в итоге потерпевшей тяжелое поражение на выборах, около $470 млн. Особенно активно он делал пожертвования в Техасе, куда перенес штаб-квартиры своих компаний. Однако в итоге в этом штате впервые за несколько десятилетий и губернатором, и сенатором стали демократы. В частности, по мнению аналитиков Deutsche Bank, при новом губернаторе Джине Инохосе в Техасе будет сложнее получить разрешение на строительство новых дата-центров, а компании господина Маска с меньшей вероятностью получат налоговые льготы.
Американские СМИ активно обсуждают, что демократическое большинство в обеих палатах Конгресса США, скорее всего, начнет расследования против самого Илона Маска. По мнению аналитиков, сложнее в таких условиях будет и осуществить слияние Tesla и SpaceX — ранее господин Маск говорил о возможных планах объединить компании.