В октябре над Россией сбили рекордное число дронов
Минобороны РФ ежедневно публикует отчеты о работе дежурных средств ПВО. С начала 2026 года над 54 регионами, а также акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей было «перехвачено и уничтожено» более 106 тыс. украинских БПЛА. Больше всего дронов сбили в октябре (19 тыс.). Предыдущий рекорд был установлен в августе (18,2 тыс.), в сентябре показатель составлял 14,7 тыс.
По подсчетам “Ъ”, основываясь на отчетах оборонного ведомства, в среднем дежурные силы ПВО сбивают 355 БПЛА за сутки. В начале года они в среднем перехватывали в день по 118 БПЛА, к октябрю значение выросло в пять раз, до 614 БПЛА. Самые массированные атаки, как правило, происходят ночью. К ним можно отнести налеты в ночь на 20 сентября (сбито 1110 БПЛА над 20 регионами), в ночь на 29 октября (1214 БПЛА, 19 регионов) и в ночь на 30 октября (1043 БПЛА, 19 регионов).
Среди самых упоминаемых Министерством обороны регионов, над территорией которых сбивали беспилотники,— Белгородская (690 упоминаний), Курская (660), Брянская (605) области и Республика Крым (539). В топ-10 также входят, Калужская область, Краснодарский край, Московский регион (Москва и Подмосковье), Ростовская, Тульская и Орловская области.