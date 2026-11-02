В октябре над Россией сбили рекордное число дронов

По подсчетам “Ъ”, основываясь на отчетах оборонного ведомства, в среднем дежурные силы ПВО сбивают 355 БПЛА за сутки. В начале года они в среднем перехватывали в день по 118 БПЛА, к октябрю значение выросло в пять раз, до 614 БПЛА. Самые массированные атаки, как правило, происходят ночью. К ним можно отнести налеты в ночь на 20 сентября (сбито 1110 БПЛА над 20 регионами), в ночь на 29 октября (1214 БПЛА, 19 регионов) и в ночь на 30 октября (1043 БПЛА, 19 регионов).