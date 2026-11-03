Число банкротств физлиц в России сократилось впервые с 2015 года

При этом суды и кредиторы чаще стали прибегать к реабилитационным инструментам. Число утвержденных планов реструктуризации долгов за девять месяцев выросло в 2,4 раза, до 4,6 тыс. Доля реабилитационных процедур в общей массе дел увеличилась с 0,5% до 1,1%. Руководитель Федресурса Алексей Юхнин отмечает, что суды и кредиторы стали активнее поощрять реструктуризацию: «Хотя доля введенных планов все еще мала, вместе с остановкой роста числа банкротств увеличение их числа — позитивный сигнал».