Число банкротств физлиц в России сократилось впервые с 2015 года
В третьем квартале 2026 года количество граждан, признанных судом банкротами, впервые с появления этой процедуры в октябре 2015 года снизилось — на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Федресурс.
В начале года рост числа потребительских банкротств начал замедляться. В первом квартале 2026 года количество новых дел увеличилось всего на 13,6%, во втором — только на 0,9%, а в третьем рост сменился спадом. В итоге за январь—сентябрь число судебных банкротств граждан снизилось на 0,3% год к году, до 402,5 тыс. Снижаются и темпы прироста внесудебных банкротств граждан. За третий квартал число процедур через МФЦ выросло всего на 2,4%, до 17,2 тыс., тогда как в 2025 году квартальный рост в среднем достигал 23%.
При этом суды и кредиторы чаще стали прибегать к реабилитационным инструментам. Число утвержденных планов реструктуризации долгов за девять месяцев выросло в 2,4 раза, до 4,6 тыс. Доля реабилитационных процедур в общей массе дел увеличилась с 0,5% до 1,1%. Руководитель Федресурса Алексей Юхнин отмечает, что суды и кредиторы стали активнее поощрять реструктуризацию: «Хотя доля введенных планов все еще мала, вместе с остановкой роста числа банкротств увеличение их числа — позитивный сигнал».
Что касается инициаторов банкротств, то подавляющее большинство дел (94,4%) по-прежнему начинают сами должники. В свою очередь, доля заявлений от ФНС выросла с 0,6% до 3,3%, от других кредиторов — с 1,9% до 2,3%.
Федресурс также приводит данные по регионам. Больше всего судебных банкротств граждан в третьем квартале 2026 года пришлось на Москву (7,2 тыс. дел), Краснодарский край (6,8 тыс.) и Московскую область (6,7 тыс.). Далее следуют Свердловская область (4,6 тыс.) и Санкт-Петербург (4,1 тыс.).