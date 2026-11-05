Отец вакцинации
Владимир Путин, привившись, намерен увлечь за собой всю страну и кабинет министров тем более
5 ноября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заинтересовал его участников рассказом о том, как он сделал прививку от гриппа и что с ним из-за этого было. С медицинскими подробностями — специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.
В разгар встречи с членами правительства Владимира Путина заинтересовало, как обстоит дело с вакцинацией населения.
На самом деле случайностей не бывает: он хотел спросить, потому что ему было что сказать.
— Действительно,— откликнулся министр здравоохранения Михаил Мурашко, на чьем лице не дрогнул ни один мускул, просто потому, что не мог дрогнуть, ибо они там у него, похоже, все из проволоки.— Начало ноября — это самый разгар вакцинации, прививочной кампании против гриппа, и государственный заказ сегодня для групп риска сформирован в сумме 57 млн доз вакцины, и в 2026 году, хочу отметить, все вакцинные штаммы были против гриппа обновлены с учетом рекомендаций ВОЗ, Роспотребнадзора и экспертов, и промышленность перезапустила фактически новый штаммовый состав вакцин!
Но не это, кажется, интересовало Владимира Путина. Однако он давал выговориться министру здравоохранения.
— Отгрузка вакцин начата с августа 2026 года,— докладывал тот.— По состоянию на начало ноября, на первое число, отгружено 84% от плана во все субъекты Российской Федерации! В медицинских организациях организованы как стационарные, так и передвижные пункты, активно продолжаются кампании.
Кампании, стоит сказать, продолжаются не так уж активно. Так, в медпункте администрации самого президента на Старой площади на мою просьбу сделать мне прививку от гриппа, когда я оказался там с благородной целью сдать ПЦР, два дня назад сообщили, что, во-первых, время прививок прошло, потому что уже началась волна заболеваемости, а прививке надо дать время привиться в организме... А во-вторых, самой вакцины уже нет, потому что всю использовали для тех, кто ее заслужил. В общем, все бесполезно.
— Что важно,— продолжал Михаил Мурашко недрогнувшим голосом,— сегодня привито 35,5 млн человек, и в том числе почти 12 млн детей, 120 тыс. беременных (их-то за что?..— А. К.)... Остановлюсь на том, что не все субъекты сегодня идут одинаковыми темпами... По скорости...
Да, отдельных субъектов не сдал.
— Наиболее активных хотел бы сегодня отметить,— зато добавил министр.— Поблагодарить! Это Магаданская область, которая практически уже основные объемы вакцинации завершила, но это и северная территория, они должны в первую очередь... Тюменская область также сегодня показала уже хорошие результаты... Республика Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия, Республика Саха (Якутия), Калининградская...
И хотел бы обратиться, что сейчас еще есть время для того, чтобы активизировать работу в трудовых коллективах и защитить их... В том числе есть люди, которым противопоказана прививка в силу состояния здоровья, но если вокруг люди вакцинируются, то тем самым они защищают тех людей, которые не имеют возможности в силу состояния здоровья, еще раз подчеркну, привиться!
Да, и министр готовился к этому выступлению, конечно. Иначе бы уже давно остановился.
— Сейчас самое время сделать прививку перед началом сезона простуд! — сообщил министр в приливе уже собственного энтузиазма.
То есть, по его-то мнению, время есть.
— Ну, а также хотел бы отметить, что мы обновляем все наши клинические рекомендации,— обнадежил господин Мурашко.— Грипп для взрослых, грипп для детей, острые респираторные вирусные инфекции... Разработан план мероприятий по предупреждению распространения! Пока активного роста заболеваемости гриппом нет, но первые случаи уже имеются, и в том числе с осложнениями…
— Михаил Альбертович, а вы сами-то сделали прививку? — вставил наконец свое замечание господин Путин.
— Конечно, Владимир Владимирович,— эпично кивнул министр.— Поскольку я часто посещаю медицинские организации... Медицинский персонал в целом должен быть вакцинирован не менее 80%! Если есть противопоказания, то должны носить маску в период подъема для того, чтобы защитить и пациентов!
— А члены правительства? Другие члены правительства? — продолжал допытываться президент.
— Мне за всех ответить? — после паузы с неожиданным вызовом произнес Михаил Мурашко, отчего одноименное беспокойство за него побежало по спине.
— Да,— коротко сказал Владимир Путин, что не сулило мурашкам совсем уже ничего хорошего.
— Мы просили Москву,— высказался министр,— они организовали в этом году выезды непосредственно во все федеральные органы исполнительной власти для того, чтобы провести вакцинацию... Поэтому московское здравоохранение и поликлинические подразделения к этому присоединились, и также управление делами президента...
— Уклонились...
— Владимир Владимирович, я не могу за каждого говорить, поскольку... есть правила по медицинской информации,— продолжал уклоняться господин Мурашко.
— Ну, ладно. Вы уклонились от прямого ответа,— еще раз объяснил ему президент.— Михаил Владимирович, нужно, чтобы члены правительства тоже прививались. Я ж без всякой иронии говорю. Серьезно.
— Проработаем, Владимир Владимирович,— пообещал председатель правительства.
Между прочим, ни один член правительства ничего не сказал. Видимо, было нечего. Что ж, не в первый раз.
— Ну, конечно... Я могу вам сказать, что я привился,— добавил тогда господин Путин.
Вот о чем он хотел сказать с самого начала.
Господину Мурашко следовало это понять.
— Ничего страшного...— пожал плечами Владимир Путин.— Российская прививка... Работает нормально... Недели две назад, наверное... примерно...
Он хотел, конечно, направить граждан на прививку. В этом была тоже цель.
— Владимир Владимирович, каждая серия вакцины любой в Российской Федерации проходит строжайший контроль через Государственную лабораторию,— некстати включился министр здравоохранения, ибо президент хотел же что-то еще рассказать.— И качество гарантировано при запуске в гражданский оборот каждой серии вакцины!
— Ну, я ничего, естественно...— «не проверял», хотел сказать президент.— Как я и проверю... Мне сказали: надо сделать прививку. Я говорю: пожалуйста!
Поверил то есть на слово. А что там, кстати, за прививка была?
«Когда?!» — его только и спросили.
— Я говорю: сегодня! Пум — и все!..— пояснил президент.— И спортом занимался... Не прекращал ничего!.. В общем, в полном объеме спортом занимался. Без всяких... Понятно, что индивидуальный какой-то подход нужен... Температуру надо измерить, чтобы все было нормально... Но надо это сделать, конечно. Ладно...
Что останется после этой вакцины в сухом остатке?
Боюсь, что министр уклонился от прямого ответа.