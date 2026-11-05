Отец вакцинации

Кампании, стоит сказать, продолжаются не так уж активно. Так, в медпункте администрации самого президента на Старой площади на мою просьбу сделать мне прививку от гриппа, когда я оказался там с благородной целью сдать ПЦР, два дня назад сообщили, что, во-первых, время прививок прошло, потому что уже началась волна заболеваемости, а прививке надо дать время привиться в организме... А во-вторых, самой вакцины уже нет, потому что всю использовали для тех, кто ее заслужил. В общем, все бесполезно.