Японцев выкуривают из России

Розничные продажи сигарет в России в 2025 году, согласно ННЦК, составили 158,6 млрд сигарет, что меньше год к году на 4,3%. Но партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Станислав Мудров считает, что отрасли удается наращивать денежный поток, перекладывая издержки на потребителя. В результате табак, по его словам, обладает одним из наиболее высоких уровней рентабельности в производственном секторе. В 2025 году он составил 43%, в начале 2026 года — 39%.