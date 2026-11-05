Японцев выкуривают из России
Российский бизнес JTI частично передан во временное управление
Владимир Путин передал во временное управление часть бизнеса одного из крупнейших производителей табака — JTI. Контроль над четырьмя компаниями с оборотом более 90 млрд руб. могла получить структура основателя «Балтики» Таймураза Боллоева. Но речь о продаже пока, вероятно, не идет. Конкуренты вряд ли купят компанию из-за репутационных потерь, а от резких шагов власти удержит риск падения акцизных сборов.
Доли в российских структурах JTI переданы во временное управление АО «Промышленные активы». Указ президент Владимир Путин подписал 5 ноября. Компании, согласно тексту, перешли подконтрольные ООО «Дж.Т.И. Россия» и АО «Переславль-Табак» 100% в ООО «Дж.Т.И. Донской табак», 100% швейцарской JTI Investments Sarl в ООО «Петро» и ООО «Крес Нева», а также 100% в ООО «Дж.Т.И. Елец» от нидерландской ЈТ International Holding B.V., «Дж.Т.И. Россия» и «Петро». «Петро» и «Дж.Т.И. Донской табак» управляют фабриками готовой продукции в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а «Дж.Т.И. Елец» и «Крес Нева» занимаются обработкой табачного сырья в Липецкой области и Ленинградской области.
Доли JTI Investments Sarl в «Дж.Т.И. Россия» и «Переславль-Табак» под временное управление, следует из указа, не подпали. Он не затрагивает и ООО «Дж.Т.И. Инновационные Продукты», поставлявшее устройства для нагревания табака Ploom. В JTI пояснили “Ъ”, что пока анализируют ситуацию и возможные сценарии действий.
JTI — один из крупнейших производителей табачной продукции. Компания работает в России с момента создания в 1999 году, когда Japan Tobacco Inc. приобрела бизнес R.J. Reynolds. В 2018 году JTI выкупила российский «Донской табак». Компания называет себя лидером табачного рынка в России: на конец 2025 года свою долю она оценивала в 36,9%. Портфель включает Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius и Richmond, а также локальные марки «Русский стиль» и Play. Основной акционер с долей 37,55% — Минфин Японии.
В 2025 году глобальная выручка JTI составила ¥3,46 трлн (1,79 трлн руб.), операционная прибыль — ¥902,2 млрд (464,9 млрд руб.). Совокупная выручка четырех переданных во временное управление российских компаний, по последним доступным данным, в 2023 году составила 93,22 млрд руб., чистая прибыль — 15,9 млрд руб.
Источник “Ъ” на инвестиционном рынке оценивает стоимость переданных во временное управление структур JTI в 60 млрд руб., с учетом средств на счетах. Весь российский бизнес компании стоит 250–300 млрд руб., считает он.
Деталей об управляющей компании в указе нет. В России зарегистрированы несколько АО «Промышленные активы». Источник “Ъ” в одном из федеральных ведомств сообщил, что в указе президента речь идет о структуре, близкой к Таймуразу Боллоеву, основателю пивоваренной компании «Балтика», экс-главе «Олимпстроя» и владельцу группы БТК, одного из крупнейших игроков российского сектора легкой промышленности. АО «Промышленные активы», бенефициаром которого назван господин Боллоев, в том числе владеет ООО «БТК Текстиль». В БТК оперативно на вопросы “Ъ” не ответили.
Еще одно АО «Промышленные активы» владеет бывшим заводом Bosch «Энгельс Свечи зажигания», который в 2024 году вошел в «Севергрупп». Там уточнили, что названная в указе компания к группе не относится. Другое АО «Промышленные активы» учреждено в сентябре 2026 года в Москве Сергеем Дремовым и специализируется на управлении активами.
Согласно СПАРК, Сергей Дремов — совладелец боксерского клуба «Лидер» в Крыму и крымского ООО «Акация», а также бывший командир несуществующей сегодня войсковой части в Уфе. Полный тезка Сергея Дремова был депутатом Госсовета Крыма и фигурировал как активист Крымского регионального отделения ЛДПР на сайте партии. “Ъ” направил вопросы по электронной почте АО «Промышленные активы» Сергея Дремова.
Появление АО «Промышленные активы» в JTI — первый известный случай передачи во внешнее управление активов японской компании, говорит директор практики «Корпоративные финансы» Strategy Partners Михаил Жиганов.
Но в целом решение укладывается в череду аналогичных мер. Эксперт замечает, что причиной обычно выступают действия зарубежных стран. Для глобальной JTI потеря контроля над российским бизнесом, по его мнению, может быть чувствительной.
Розничные продажи сигарет в России в 2025 году, согласно ННЦК, составили 158,6 млрд сигарет, что меньше год к году на 4,3%. Но партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Станислав Мудров считает, что отрасли удается наращивать денежный поток, перекладывая издержки на потребителя. В результате табак, по его словам, обладает одним из наиболее высоких уровней рентабельности в производственном секторе. В 2025 году он составил 43%, в начале 2026 года — 39%.
Но господин Жиганов пока сомневается, что речь пойдет о продаже российского бизнеса JTI. Более вероятным сценарием он считает управление через структуры, уже имеющие опыт работы с выкупленными или переданными иностранными активами. Для прямых конкурентов производителя прямая покупка осложнена регуляторными и репутационными рисками.
Антон Силуанов, глава Минфина, 23 октября 2022 года, в интервью РБК:
«Акцизов на табак мы собираем в разы больше, чем акцизов на алкоголь, а возможностей контроля меньше».
Рынок табака в России делят транснациональные структуры. Конкурентами JTI считаются BFT, ранее работавшая в периметре British American Tobacco, и Philip Morris International. Крупных игроков среди российских предпринимателей нет. Михаил Жиганов не видит прямых оснований для внешнего управления в других табачных компаниях. Он напоминает, что резкие движения могут создать и риски для государства, с точки зрения стабильности акцизных поступлений. В 2026 году их размер запланирован на уровне 1,1 трлн руб., на 2027 год — 1,2 трлн руб.