Госдума законодательно закрепит понятия традиционных ценностей

В документе, в частности, может идти речь о таких понятиях, как уважение к старшим и младшим, историческая память, а также патриотизм и любовь к Родине. Как заявила Нина Останина, государство должно начать именно с просвещения, поскольку одни штрафы и запреты не помогут остановить правонарушения. «Трудно законом кого-то остановить. Начинать надо не с наказания, а с воспитания», — добавила она.