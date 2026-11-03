Госдума законодательно закрепит понятия традиционных ценностей
Останина: Госдума и Минюст готовят закон с определением традиционных ценностей
Государственная дума совместно с Минюстом готовит законопроект, объясняющий, что такое традиционные ценности. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). По ее словам, не все понимают, что именно они из себя представляют.
«Мы все-таки работаем над законопроектом. С тем, чтобы понимали, что такое хорошо, а что такое плохо», — сказала госпожа Останина на заседании рабочей группы комитета на тему «Семья и школа: сохранение традиционных духовных ценностей» (цитата по «ТАСС»).
Глава комитета отметила, что долгое время депутаты сомневались, стоит ли издавать такой закон, однако по прошествии времени стало ясно, что россиянам необходимо разъяснить вопросы традиционных ценностей. Ранее Госдума уже запретила то, что «плохо», а что такое «хорошо», народу так и не объяснили, отметила госпожа Останина.
В документе, в частности, может идти речь о таких понятиях, как уважение к старшим и младшим, историческая память, а также патриотизм и любовь к Родине. Как заявила Нина Останина, государство должно начать именно с просвещения, поскольку одни штрафы и запреты не помогут остановить правонарушения. «Трудно законом кого-то остановить. Начинать надо не с наказания, а с воспитания», — добавила она.