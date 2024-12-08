Что происходит в Сирии. Онлайн-трансляция

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omar Sanadiki / AP Фото: Omar Sanadiki / AP

В конце ноября в Сирии началось наступление антиправительственных сил. В ночь на 8 декабря они захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Башар Асад покинул пост президента и Сирию, подтвердил российский МИД. Источник ТАСС в Кремле заявил, что Асад с семьей находится в Москве, им предоставлено убежище. Лидер сирийской вооруженной оппозиции прибыл в Дамаск. Все самое важное о смене власти в Сирии — в онлайн-трансляции «Ъ».

6:58. Армия обороны Израиля впервые за более чем полвека зашла на территорию Сирии за пределами Голанских высот, пишет The New York Times.

6:08. Сирия стала четвертым фронтом для сухопутных войск Израиля, заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

5:12. Оппозиционные группировки Сирии около шести месяцев назад сообщили Турции о планах крупного наступления, сообщает Reuters.

4:13. «Башар Асад и его семья в Москве. Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США»,— заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

2:39. США поддержат международные усилия по привлечению к ответственности помогавших Башару Асаду, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

1:20. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что после захвата Дамаска вооруженной оппозицией в Сирии может начаться гражданская война или распад страны.

23:24. Вооруженная оппозиция в Сирии сообщала США, что не намерена разрешать членам ИГИЛ (признана террористической в РФ и запрещена) присоединиться к их действиям против сирийских властей, пишет The New York Times.

23:08. Американские власти пытаются обеспечить сохранность оставленных сирийскими военнослужащими вооружений, якобы речь может идти в том числе о химическом оружии. Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации.

23:03. Администрация США отрицает, что Башар Асад пытался с ней связаться. Об этом пишет ТАСС.

23:01. Под ударами антиправительственных сил власть в Сирии развалилась, как карточный домик, что завершило более чем полувековую эпоху правления семьи Асад. Президент Башар Асад бежал из Дамаска после коллапса системы управления и отказа армии противостоять наступлению боевиков. Вечером стало известно, что он прибыл в Москву. В то время как по всей стране победители берут власть в свои руки, мировые державы вступают в новую борьбу за контроль над стратегическим регионом. В разгар украинского конфликта свержение Асада грозит открыть новый фронт против России, усилиями которой ранее удавалось поддерживать правящий режим и территориальную целостность страны. Тем не менее сохраняющееся российское военное присутствие остается для Москвы как основанием для тревоги, так и инструментом будущего торга с вооруженной оппозицией.

Подробнее — читайте в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».

22:53. Работники посольства Греции покинут Сирию 9 декабря, сообщил посол Греции в Дамаске Николаос Протонотариос в эфире телеканала ERT-News.

22:51. ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей в Сирии, сообщила гостелерадиокомпания Kan.

22:43. Байден призвал привлечь бывшего сирийского президента Асада к ответственности.

22:42. США нанесли несколько десятков ударов по более чем 75 целям в Сирии, передает Центральное командование вооруженными силами.

22:42. Отделение скорой помощи больницы «Аль-Мувасат» в столице Сирии переполнено ранеными и испытывает нехватку медицинского персонала и лекарств, сообщила сирийская газета al-Watan.

22:39. Ополченцы из курдских «Сил народной самообороны» ведут ожесточенные бои с вооруженными формированиями сирийской оппозиции, поддерживаемыми Турцией, сообщило курдское агентство Firat. Они наступают на ключевые города Манбидж и Эль-Баб, расположенные к северо-востоку от Алеппо.

22:26. Сирийская оппозиция объявила 8 декабря национальным праздником в стране.

22:01. Спецслужбы Ирана и Сирии знали о перемещениях оппозиции на севере арабской страны, информация была доведена до властей в Дамаске, заявил глава иранского МИДа.

21:59. У США есть информация, что Асад находится в Москве, сказал Байден, выступая в Белом доме.

21:57. США намерены взаимодействовать с сирийской оппозицией в процессе перехода власти к ней, заявил Байден.

21:52. Израиль заранее уведомил США, что установит контроль над буферной зоной на Голанских высотах и над рядом сирийских позиций за их пределами, сообщает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.

21:51. США будут взаимодействовать с партнерами с целью снижения рисков, исходящих от Сирии, заявил уходящий президент США Джо Байден. Ситуация в Сирии содержит риски и неопределенности, но может быть использована для лучшего будущего, считает он.

21:46. Сирийские военные, опасаясь мести со стороны вооруженной оппозиции, побросали оружие, его растаскивают мародеры, рассказала «РИА Новости» жительница Латакии.

21:41. Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил появление израильской армии в Сирии и призвал страны Ближнего Востока проявлять бдительность по отношению к действиям Тель-Авива, касающимся народов этого региона.

21:39. Оппозиция в Сирии заявила, что работает над формированием переходного органа власти.

21:29. Оппозиция Сирии призвала членов вооруженных формирований, которые взяли под контроль ключевые города, включая Дамаск, уважать государственную и частную собственность.

21:26. Лидер сирийской вооруженной оппозиции Абу Мохаммед аль-Джулани выступил перед толпой, собравшейся в мечети в центре Дамаска, сообщают СМИ.

21:11. Со здания посольства Сирии в РФ снят не только флаг, но и табличка с названием диппредставительства, передает корреспондент ТАСС.

21:01. Источник «РИА Новости» также подтвердил, что Башар Асад находится в Москве.

20:59. Лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии, сообщил «Интерфакс» источник в Кремле.

20:49. Башар Асад с семьей прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище, сообщил ТАСС источник в Кремле.

20:49. Запрошенные РФ консультации Совбеза ООН по Сирии, как ожидается, пройдут 9 декабря, сообщили в постпредстве.

20:30. Биньямин Нетаньяху заявил, что события в Сирии могут ускорить освобождение заложников в Газе, передает The Times of Israel со ссылкой на офис премьера.

20:29. Турецкая газета Karar опубликовала список тех, кто могут занять руководящие посты в Сирии. В основном это ведущие политические противники Башара Асада, в том числе экс-премьер Сирии Рияд Хиджаб и лидер сирийской вооруженной оппозиции Абу Мухаммед аль-Джулани.

20:25. РФ запросила экстренные консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии, сообщил источник ТАСС во всемирной организации.

20:24. Саудовская Аравия выступает на стороне сирийского народа и его выбора, призывает к усилиям для сохранения единства страны, говорится в заявлении саудовского МИДа в соцсети X.

20:09. Гутерриш рассчитывает на поддержку международного сообщества, чтобы гарантировать инклюзивность политических преобразований в Сирии.

20:07. ООН будет работать с сирийцами над формированием будущего страны, заявил Гутерриш.

20:06. Неприкосновенность дипломатических миссий Сирии и их персонала должна соблюдаться во всех случаях, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

20:04. Посольство Сирии в РФ будет работать 9 декабря в обычном режиме, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

19:58. Вооруженная сирийская оппозиция предоставила гарантии безопасности дипломатическим миссиям в Дамаске, сообщили источники ТАСС в двух арабских странах.

19:58. Над зданием посольства Сирии в Москве снят флаг, сообщил корреспондент ТАСС.

19:48. Россия обратилась к Турции с просьбой о поддержке для безопасного вывода своих войск из Сирии, сообщает Clash Report со ссылкой на российские источники.

19:48. Два источника Reuters в ливанских силах безопасности сообщили, что поддерживавшая Башара Асада «Хезболла» вывела все свои подразделения из Сирии.

19:47. Саудовская Аравия призывает международное сообщество оказать поддержку Сирии и не вмешиваться в ее внутренние дела, сообщили в МИДе.

19:43. Британский премьер Кир Стармер в соцсети X приветствовал уход Башара Асада.

19:43. ЛАГ призвала поддержать сирийский народ, в том числе снять какие-либо санкции в отношении Сирии.

19:05. Израильские СМИ сообщают о переговорах России и Израиля о «передаче стратегических объектов» в деревенских районах возле Дарaа и Кунейтры под израильский контроль.

18:57. Курдские формирования «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщили о продолжающихся боях с протурецкими силами за контроль над городом Манбидж и его окрестностями в провинции Алеппо на севере Сирии. В опубликованном в Telegram-канале SDF заявлении, формирования опровергают информацию СМИ о контроле бойцов протурцеких группировок над Манбиджем. «Эта информация является ложной, и наши силы продолжают свои усилия по защите этого района и его населения различными военными методами»,— подчеркивается в сообщении.

18:56. Чем известен лидер сирийской оппозиции Абу Мухаммед Аль-Джулани — в справке «Ъ».

18:54. Сотрудники посольства РФ остаются в Дамаске, сообщает диппредставительство.

18:53. Вооруженная оппозиция Сирии обязуется не нападать на посольства и дипмиссии в Дамаске, сообщил «РИА Новости» источник, близкий к руководству оппозиции. Кроме того, утверждает источник, вооруженная оппозиция наладила каналы связи с российской стороной.

18:52. Вооруженная оппозиция Сирии стремится сформировать правительство с участием всех слоев народа, заявил «РИА Новости» источник, близкий к руководству оппозиции.

18:51. Крупная колонна военных командований оппозиции вошла в столицу Дамаск для обеспечения безопасности, передает Al Jazeera.

18:51. Израиль нанес авиаудары по исследовательскому центру в Дамаске, где, предположительно, разрабатываются иранские ракеты, сообщают источники Reuters.

18:22. Сторонники сирийской вооруженной оппозиции взяли под контроль город Джебла у российской авиабазы Хмеймим, сообщили ТАСС очевидцы.

18:22. ВВС Израиля наносит авиаудары по целям в Дамаске, сообщают местные СМИ.

18:18. СМИ пишут, что при попытке покинуть Дамаск был убит один двоюродный брат Асада Ихаб Махлуф и ранен другой — Эяд Махлуф.

17:58. Посольство в Сирии рекомендовало россиянам не выходить на улицу без необходимости.

17:53. Что будет с российскими проектами в Сирии — в материале «Ъ FM» «Бизнесу перевернули перспективу».

17:49. В Дамаске звучат взрывы, крупный пожар начался в здании Иммиграционного департамента, сообщили ТАСС очевидцы.

17:26. Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о намерении сформировать в стране инклюзивный «переходный орган власти».

17:24. Бойцы протурецких группировок вошли в удерживаемый курдскими формированиями город Манбидж на севере Сирии.

17:24. Глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) Абу Мухаммед аль-Джулани прибыл в Дамаск, сообщил телеканал Al Arabiya.

Фотогалерея Дамаск под контролем исламистов Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Последствия боев в окрестностях Хамы Фото: Ghaith Alsayed / AP Боевики в военном аэропорту Хамы Фото: Mahmoud Hasano / Reuters Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы Фото: Orhan Qereman / Reuters Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии Фото: Ghaith Alsayed / AP Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск Фото: Omar Sanadiki / AP Горящее здание военного суда в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии Фото: Ghaith Alsayed / AP Боевики в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе Фото: Mahmoud Hasano / Reuters Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске Фото: Omar Sanadiki / AP Следующая фотография 1 / 12 Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Последствия боев в окрестностях Хамы Фото: Ghaith Alsayed / AP Боевики в военном аэропорту Хамы Фото: Mahmoud Hasano / Reuters Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы Фото: Orhan Qereman / Reuters Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии Фото: Ghaith Alsayed / AP Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск Фото: Omar Sanadiki / AP Горящее здание военного суда в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии Фото: Ghaith Alsayed / AP Боевики в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе Фото: Mahmoud Hasano / Reuters Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске Фото: Omar Sanadiki / AP Смотреть

17:14. Израиль хотел бы установления дружеских отношений с новыми силами в Сирии, в противном случае сделает все для своей защиты, заявил Нетаньяху.

17:13. Ответственность за определение судьбы и будущего Сирии несет лишь ее народ без вмешательства или навязывания извне другими странами, говорится в заявлении МИД Ирана.

17:13. Иран в заявлении призывает оппозиционные вооруженные формирования, пришедшие к власти в Сирии, прекратить насилие и начать диалог со всеми слоями населения для создания инклюзивного правительства.

17:11. Дипломаты из постоянного представительства Сирии при ООН не отвечают на звонки и письма после того, как члены оппозиционных вооруженных формирований захватили сирийскую столицу, сообщает ТАСС.

17:03. Сирийская вооруженная оппозиция вошла в Тартус, утверждает телеканал Al Jazeera.

17:02. Ситуация в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах, где проходят службу казахстанские миротворцы, напряженная, но оценивается как стабильная, сообщает Минобороны Казахстана.

17:01. ЦАХАЛ наносит удары по сирийскому заводу по производству химического оружия, размещает танки в буферной зоне, пишет The Jerusalem Post.

16:55. Во Франции и Германии уход Башара Асада назвали хорошими новостями и позитивным событием, а в Израиле заявили об открытии новых возможностей в Сирии. Основные заявления глав государств и внешнеполитических ведомств — в подборке «Ъ».

16:46. Как на происходящее в Сирии реагируют мировые СМИ — в материале «Ъ» «Отсутствие мотивации и коррупция в армии».

16:44. Армия Израиля заняла буферную зону на границе с Сирией в целях обеспечения безопасности израильских поселений на Голанских высотах, сообщил министр обороны страны.

16:44. Израиль взял под контроль сирийский Хермон, сообщают телеканалы «Аль-Арабия» и «Аль-Хадас».

16:40. Стрельба в Дамаске прекратилась, с началом комендантского часа улицы опустели, сообщили очевидцы ТАСС.

16:40. Итальянские власти не обладают информацией о судьбе Асада и не знают пока, кто возьмет в руки власть в Сирии. Об этом заявил глава МИДа и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

16:31. Соглашение о разграничении с Сирией от 1974 года рухнуло из-за ухода сирийских войск, поэтому Израиль занял буферную зону, заявил Нетаньяху.

16:11. МИД Ирана призывает к немедленному прекращению насилия в Сирии и началу диалога со всеми слоями населения для создания инклюзивного правительства.

16:11. Иордания поддерживает сирийский народ и уважает его волю и выбор, заявил король Абдалла II.

16:10. Израиль протягивает руку дружбы всем сирийцам, которые хотят жить с ним в мире, но не даст враждебным силам укрепиться у границы, заявил Нетаньяху.

16:06. Смена власти в Дамаске открывает новые возможности для Израиля, заявил Нетаньяху.

16:05. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приехал на границу с Сирией и заявил, что смена власти в Дамаске стала результатом ударов Израиля по Ирану и «Хезболле».

16:02. Иран не пожалеет никаких сил, чтобы помочь установлению в Сирии безопасности и стабильности, заявили в МИДе.

15:55. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал хорошей новостью конец правления Башара Асада в Сирии и призвал как можно скорее восстановить закон и порядок там.

15:44. Подожжен зал приемов президентского дворца Башара Асада в Дамаске, сообщает издание Bild со ссылкой на AFP.

15:43. ООН временно сокращает штат сотрудников в районе Дамаска, сообщил ТАСС источник во всемирной организации.

15:40. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас поддержала смену власти в Сирии и заявила, что готова работать со всеми конструктивными партнерами в стране и регионе.

15:37. Тысячи граждан Сирии переходят границу с Ливаном через нелегальные пограничные пункты после прихода боевиков в Дамаск, заявил «РИА Новости» губернатор ливанской провинции Баальбек-Хермель Башир Хадер.

15:30. Пациенты с огнестрельными ранениями начали поступать в больницы Дамаска, заявили врачи в беседе с ТАСС.

15:26. Власти Израиля считают, что пока рано давать оценку будущим отношениям с Сирией, но выражают обеспокоенность по поводу некоторых из захвативших власть группировок, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на неназванное израильское официальное лицо.

15:22. Коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти и бегстве президента Арабской Республики Башара Асада. Глава государства, который, как анонсировалось, должен был выступить 7 декабря с экстренным посланием к нации, исчез из публичного поля. Боевики начали входить в Дамаск спустя считанные часы после взятия под контроль города Хомс — административного центра одноименной провинции. Именно она является сухопутным узлом между столичным регионом и побережьем, где расположены российские военные объекты.

Подробности — в материале «Ъ» «Дамаск пал».

15:16. Российские дипломаты устанавливают местонахождение российских граждан в Сирии для эвакуации их из страны, сообщили Mash в департаменте ситуационного кризисного центра МИДа.

15:13. Йеменские хуситы и шиитское сопротивление Ирака нанесли удар по цели на юге Израиля с применением беспилотников, заявил военный представитель «Ансар Аллах».

15:07. С чего началось и какие фазы проходило вооруженное противостояние в Сирии читайте в справке «Ъ».

История вооруженного конфликта в Сирии 8 декабря сирийская оппозиция объявила о свержении режима Башара Асада в стране. История вооруженного противостояния в Сирии — в справке «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ghaith Alsayed / AP Фото: Ghaith Alsayed / AP Вооруженный конфликт в стране начался весной 2011 года после массовых протестов против президента Башара Асада. Поначалу боевые действия велись между правительственными силами и оппозиционной «Свободной сирийской армией» (ССА), куда вошли все антиправительственные фракции. К 2012 году из ССА вышли курдские организации, которые организовали собственную автономию на севере страны, а в 2013 году наиболее радикальные повстанцы основали группировку «Исламский фронт». После раскола влияние и силы ССА ослабли. Популярность начали набирать радикальные исламистские группировки: появившаяся в 2012 году «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической и запрещена) и созданное в 2013 году «Исламское государство» (ИГ, признано в РФ террористическим и запрещено). Запрещенное в России ИГ в 2014 году захватило значительные территории Сирии и Ирака и объявило о создании исламского халифата. В ответ западные страны во главе с США начали бомбить предполагаемые военные объекты запрещенной в России ИГ без разрешения Сирии. 30 сентября 2015 года Россия объявила о начале российской военной операции в Сирии против запрещенного ИГ. В 2016 году сирийское правительство и вооруженная оппозиция подписали документ о прекращении огня. В январе 2017 года в Астане началась серия переговоров об урегулировании в Сирии при участии представителей РФ, Сирии, Турции, Ирана и ООН, а также делегации вооруженной сирийской оппозиции. В ходе обсуждений удалось подписать меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. К 2017 году большая часть запрещенной в России группировки ИГ была разгромлена, а 11 декабря того же года начался вывод российских войск из Сирии. К концу 2018 года из четырех зон деэскалации под контролем оппозиции осталась только одна — в провинции Идлиб. Контроль в ней принадлежал группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ и признана террористической). В 2018 году на севере страны был также образован курдский альянс «Сирийские демократические силы», осуществлявший контроль над самопровозглашенной Автономной администрацией Северо-Восточной Сирии. К марту 2020 года сирийское правительство контролировало две трети страны, остальные территории принадлежали Автономной администрации Северо-Восточной Сирии, «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) и другим исламистским группировкам. 27 ноября 2024 года вооруженные формирования запрещенной в РФ «Хайат Тахрир аш-Шам» начали наступление на правительственные силы в Алеппо. К 30 ноября они прорвались в город Алеппо, 5 декабря заняли город Хама, а к 8 декабря были захвачены Хомс и Дамаск.

14:52. Оппозиция Сирии надеется на хорошие отношения с Москвой, заявил ТАСС член политического комитета Национальной коалиция оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда.

14:51. ВВС Израиля атаковали склады с оружием на юге Сирии и в Дамаске из-за опасений, что оно попадет в руки боевиков, сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.

14:46. В Москве с крайней озабоченностью следят за драматическими событиями в Сирии, сообщили в МИД РФ. Россия призывает к учету мнения всех этноконфессиональных сил страны, а также призывает все стороны конфликта в Сирии отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем.

14:45. В Дамаске ввели комендантский час с 16:00 по местному времени до 5:00 следующего дня (совпадает с московским).

14:44. Министр юстиции Сирии заявил каналу Al Arabiya, что передача власти в стране пройдет гладко.

14:41. В Кремле отказались от дополнительных комментариев по ситуации в Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вся позиция изложена в заявлении МИД РФ.

14:36. На западе Дамаска прогремел взрыв. В этой части города расположены жилые дома и несколько дипмиссий, в том числе посольство Ирана, пишет газета al-Watan.

14:35. Россия принимает все меры для обеспечения безопасности находящихся в Сирии граждан, подчеркнули в МИД РФ.

14:34. Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции, заявили в МИДе.

14:31. МИД РФ: российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности, серьезной угрозы их безопасности на данный момент нет.

14:29. МИД РФ заявил, что Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта покинул президентский пост и Сирию, дав указание мирно передать власть. Россия не участвовала в переговорах.

14:29. Запрещенный и признанный в России террористическим «Талибан» в соцсети X поздравил боевиков в Сирии с победой.

14:26. Кадры из перешедшей под контроль исламистов столицы Сирии и других городов — в фотогалерее «Ъ».

Фотогалерея Дамаск под контролем исламистов Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Последствия боев в окрестностях Хамы Фото: Ghaith Alsayed / AP Боевики в военном аэропорту Хамы Фото: Mahmoud Hasano / Reuters Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы Фото: Orhan Qereman / Reuters Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии Фото: Ghaith Alsayed / AP Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск Фото: Omar Sanadiki / AP Горящее здание военного суда в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии Фото: Ghaith Alsayed / AP Боевики в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе Фото: Mahmoud Hasano / Reuters Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске Фото: Omar Sanadiki / AP Следующая фотография 1 / 12 Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Последствия боев в окрестностях Хамы Фото: Ghaith Alsayed / AP Боевики в военном аэропорту Хамы Фото: Mahmoud Hasano / Reuters Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы Фото: Orhan Qereman / Reuters Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии Фото: Ghaith Alsayed / AP Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск Фото: Omar Sanadiki / AP Горящее здание военного суда в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии Фото: Ghaith Alsayed / AP Боевики в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе Фото: Mahmoud Hasano / Reuters Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске Фото: Omar Sanadiki / AP Смотреть

14:19. МИД Франции в соцсети X поддержал события в Сирии: «Франция приветствует падение режима Башара Асада 8 декабря 2024 года после более чем 13 лет репрессий и насилия против собственного народа. Сирийцы слишком сильно пострадали… Франция призывает к молчанию оружия, сохранению государственные институтов, уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии».

14:17. В СМИ сообщают, что в Дамаске началось разграбление Центрального банка.

14:04. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен допустил, что лидеры сирийской вооруженной оппозиции могут быть исключены из списка террористов.

14:03. В одном из венгерских СМИ появилась информация о прибытии Асада в Будапешт. Правительство страны опровергло это сообщение.

14:01. Асад просил несколько стран принять его, но получил отказ, он мог направиться в Африку, сообщил член политкомитета сирийской оппозиции НКОРС в беседе с ТАСС.

13:58. Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила, что работает над немедленным началом переходного процесса в стране.

13:52. «Сирийская национальная армия» контролирует уже 80% Манбиджа, пишет турецкое Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности.

13:42. $10 млн за информацию, которая поможет в задержании Башара Асада, предлагает Департамент военных операций сирийской вооруженной оппозиции. Об этом сообщают Alsaa, Yeni Safak и Ipekyol. О награде за Асада также пишет турецкая Milliyet, сумма вознаграждения не уточняется.

13:40. Поддерживаемая Турцией «Сирийская национальная армия» движется к удерживаемому курдскими отрядами Манбиджу, передает агентство Аnadolu со ссылкой на органы безопасности.

13:39. В сирийском городе Латакия началось мародерство, горит участок полиции около порта, где мародеры грабят склады, рассказали «РИА Новости» очевидцы.

13:38. Организованных российских туристов в Сирии нет, сообщили «РИА Новости» в Минэкономразвития.

13:36. Сирия нуждается в международной поддержке, в страну могут вернуться миллионы граждан, заявил глава МИД Турции.

13:31. СМИ сообщают, что из дворца Башара Асада местные жители выносят вещи.

13:30. Турция не поддерживала контактов с Асадом, несмотря на предложение Эрдогана о нормализации, заявил глава МИД Турции.

13:21. В столице Сирии Дамаске толпа снесла памятник отцу президента Сирии Башара Асада Хафезу Асаду. После перехода других сирийских городов под контроль антиправительственных сил там также сносили памятники Асаду. В их числе города Хомс, Джарамана, Дараа.

13:13. Крупнейшие аэропорты Сирии — в Алеппо и Дамаске — приостановили работу до 17 и 18 декабря соответственно, сообщили сирийские авиационные власти.

13:11. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что Башар Асад может быть за пределами Сирии.

13:07. МИД РФ опубликовал для находящихся в Сирии россиян экстренные контакты:

телефон +74956954545 и электронная почта dskc@mid.ru

13:06. В Дамаске все еще слышна стрельба, некоторые семьи покидают на машинах город, сообщили ТАСС очевидцы.

13:05. Мухаммед Гази аль-Джаляли также будет контролировать госорганы до проведения выборов в Сирии.

13:05. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным народом, передает телеканал Al Arabiya.

13:03. Башар Асад через ОАЭ просил Дональда Трампа о помощи незадолго до падения Дамаска, пишет Bloomberg. По словам источников агентства, он предлагал заключить соглашение, которое позволило бы ему контролировать часть территории страны или безопасно эвакуироваться при необходимости. Также Асад предлагал прекратить любое сотрудничество с военизированными группировками, которые поддерживает Иран. Его условием была помощь со стороны западных стран для прекрашения боевых действий.

12:56. Антиправительственные группировки в Сирии начали боевые действия против курдских военизированных формирований на севере страны в городе Манбидж, сообщает The Times of Israel.

12:53. Минтруд Сирии сообщил, что привержен выполнению обязанностей, и призвал сотрудников продолжить работу, передает Al Watan.

12:51. Турецкие СМИ сообщают о снятии флага Сирии с консульства страны в Стамбуле и его замене на флаг «Свободной Сирии».

12:50. МИД Сирии заявил, что он и все сирийские дипломатические представительства за рубежом продолжат свою работу.

12:50. Россия и дальше будет оказывать поддержку народу Сирии, если потребуется, но с полномасштабной гражданской войной сирийцам придется справиться самим, заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.

12:49. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (базируется в Великобритании) также утверждает, что господин Асад покинул страну. Глава организации Рами Абдурахман сказал Associated Press, что президент вылетел из Дамаска в воскресенье.

12:49. Немецкий Bild пишет, что Асад вел переговоры о передаче власти боевикам. План предполагал, что в субботу утром он подаст в отставку и улетит в Россию, боевые действия прекратятся, а власть перейдет сначала переходному правительству. а затем — боевикам. Ведущей политической силой при этом станет поддерживаемая Турцией «Сирийская национальная армия», а не исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической организацией и запрещена). Однако по неизвестным причинам план провалился, утверждает Bild.

12:44. Информация о погибших или пострадавших россиянах в Сирии не поступала, сообщили ТАСС в посольстве РФ.

12:43. Дипломатический источник Reuters в Объединенных Арабских Эмиратах сообщил, что им неизвестно местонахождение Башара Асада, в ОАЭ он не останавливался.

12:43. «У меня нет информации о местонахождении Асада и о том, когда он покинул страну. В последний раз мы контактировали вчера вечером. В ходе телефонного разговора он ограничился фразой "завтра посмотрим", комментируя события в стране»,— сказал премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли телеканалу Al Arabiya.

12:42. Reuters со ссылкой на два сирийских источника сообщило, что «существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку, согласно данным с сайта Flightradar, остается загадкой, почему самолет неожиданно развернулся и исчез с карты».

12:42. Reuters обратило внимание на самолет авиакомпании Syrian Air, который, по данным Flightradar, вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то же время, когда появились сообщения о входе в город боевиков. Изначально он летел в сторону прибрежного района, но затем резко развернулся и полетел в другом направлении. Через несколько минут самолет исчез с карты.

12:41. Источники Reuters в армии, а также ряд других СМИ утверждают, что глава государства Башар Асад сел в самолет и улетел в неизвестном направлении. Сирийские боевики также утверждают, что Асад бежал из страны.

12:38. Глава временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа назвал приоритетными для сирийской оппозиции задачами защиту мирных граждан и формирование переходного правительства.

12:23. Диспетчерские службы приостановили контроль в воздушном пространстве Сирии.

12:22. Рейсы сирийской авиакомпании Syrian Air между Москвой и Дамаском, запланированные на 8 декабря, были отменены и исключены из онлайн-расписания аэропорта Внуково, передает ТАСС.

12:21. США сохранят свое военное присутствие на востоке Сирии, приводит агентство Reuters заявление заместителя помощника министра обороны США Даниэля Шапиро.

11:44. Самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air, появившийся на радарах в районе Дамаска около 2:00 по времени UTC (5:00 мск), исчез с радаров через 40 минут полета неподалеку от Хомса, следует из данных сервиса Flightradar24. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

11:43. Ирак эвакуирует посольство в Дамаске, сообщает INA.

11:42. Посольство Ирана в Дамаске подверглось штурму, передает иранский телеканал Press TV.

11:26. Ирак полностью закрыл КПП «Эль-Каим» на границе с Сирией.

11:21. Глава Минпрома Сирии сообщил Al Arabiya, что власти проводят встречи с боевиками для обеспечения государственных услуг.

11:16. Министерство транспорта Ирака и национальный иракский авиаперевозчик Iraqi Airways объявили о приостановке авиасообщения между Багдадом и столицей Ливана Бейрутом в связи с событиями в Сирии.

11:07. В сирийской армии заявляют о продолжении операций против антиправительственных сил.

10:55. Премьер Сирии Мухаммед Гази Аль-Джаляли сообщил, что правительство, подчинявшееся президенту Башару Асаду, ведет переговоры с антиправительственными войсками. Они договорились, что правительственные учреждения останутся под контролем правительства до их официальной передачи новым властям.

10:54. Международные аэропорты Дамаска и Алеппо отменили прилеты и вылеты всех рейсов, говорится в специальных сообщениях NOTAM, распространенных утром.

10:52. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что вопрос военного присутствия России на территории страны будут решать новые власти.

10:50. Посольство России в Дамаске сообщило, что с его сотрудниками все в порядке.

10:50. Премьер Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что не покинет страну, чтобы обеспечить работу государственных институтов. Он готов сотрудничать с оппозицией и призвал к сохранению государственных институтов. Боевики объявили о захвате Дамаска и о падении режима президента Башара Асада.

10:49. Все сотрудники международного аэропорта Дамаска эвакуированы, сообщила проправительственная Sham FM. Телеканал «Аль-Джазира» незадолго до сообщений о закрытии аэропорта утверждал, что там был хаос.

10:49. Боевики, предположительно, вошли в столицу Сирии, сообщил CNN один из жителей Дамаска. Два очевидца рассказали Reuters об «интенсивных звуках стрельбы». По данным AFP, сирийские войска покинули аэропорт Дамаска.

10:49. Подразделения сирийской армии перегруппировались в районе города Хомс, сообщила радиостанция Sham FM. Боевики заявили, что начали заходить в город. Минобороны Сирии незадолго до этих сообщений отрицало нахождение боевиков в городе.

10:48. В Дохе состоялись переговоры по Сирии. В них приняли участие представители астанинского формата — России, Ирана, Турции — и пяти арабских стран — Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Египта и Ирака. Стороны призвали к политическому урегулированию.

Юлия Алексеева, Анна Токарева