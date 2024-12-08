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Коммерсантъ FM
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ТАСС: Асад с семьей прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище

Бывший президент Сирии Башар Асад вместе с членами семьи прибыл в Москву, сообщает со ссылкой на источник в Кремле ТАСС. По словам собеседника агентства, Россия предоставила политику и его семье убежище, «исходя из соображений гуманитарного характера».

Башар Асад с женой Асмой в 2016 году

Башар Асад с женой Асмой в 2016 году

Фото: SANA / Handout / Reuters

Башар Асад с женой Асмой в 2016 году

Фото: SANA / Handout / Reuters

Источник ТАСС в Кремле также сообщил, что официальные российские лица находятся в контакте с представителями антиправительственных войск, занявших Дамаск сегодня, 8 декабря. Собеседник агентства заявил, что лидеры исламистов гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

История вооруженного конфликта в Сирии

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Ранее МИД РФ сообщал, что господин Асад после переговоров с захватившими столицу исламистами сложил с себя полномочия и покинул страну. После этого о местонахождении политика ничего не было известно. Исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в его задержании. Источники Reuters предполагали, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Согласно данным сервиса Flightradar24, около 2:00 по времени UTC (5:00 мск) в районе Дамаска появился самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air. Предположительно, на его борту мог находиться господин Асад. Через 40 минут полета самолет пропал с радаров недалеко от Хомса на высоте 495 м. Это, по мнению источников Reuters, могло свидетельствовать о возможной авиакатастрофе.

По данным СМИ, сейчас в Сирии идут переговоры между оставшимися в стране членами правительства и антиправительственными силами, контролирующими Дамаск. Сирийский премьер Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о необходимости проведения свободных выборов.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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