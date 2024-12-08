ТАСС: Асад с семьей прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище

Бывший президент Сирии Башар Асад вместе с членами семьи прибыл в Москву, сообщает со ссылкой на источник в Кремле ТАСС. По словам собеседника агентства, Россия предоставила политику и его семье убежище, «исходя из соображений гуманитарного характера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башар Асад с женой Асмой в 2016 году

Фото: SANA / Handout / Reuters Башар Асад с женой Асмой в 2016 году

Фото: SANA / Handout / Reuters

Источник ТАСС в Кремле также сообщил, что официальные российские лица находятся в контакте с представителями антиправительственных войск, занявших Дамаск сегодня, 8 декабря. Собеседник агентства заявил, что лидеры исламистов гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

Ранее МИД РФ сообщал, что господин Асад после переговоров с захватившими столицу исламистами сложил с себя полномочия и покинул страну. После этого о местонахождении политика ничего не было известно. Исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в его задержании. Источники Reuters предполагали, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Согласно данным сервиса Flightradar24, около 2:00 по времени UTC (5:00 мск) в районе Дамаска появился самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air. Предположительно, на его борту мог находиться господин Асад. Через 40 минут полета самолет пропал с радаров недалеко от Хомса на высоте 495 м. Это, по мнению источников Reuters, могло свидетельствовать о возможной авиакатастрофе.

По данным СМИ, сейчас в Сирии идут переговоры между оставшимися в стране членами правительства и антиправительственными силами, контролирующими Дамаск. Сирийский премьер Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о необходимости проведения свободных выборов.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».