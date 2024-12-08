Сирия вышла шоком

Под ударами антиправительственных сил власть в Сирии развалилась, как карточный домик, что завершило более чем полувековую эпоху правления семьи Асад. Президент Башар Асад бежал из Дамаска после коллапса системы управления и отказа армии противостоять наступлению боевиков. Вечером стало известно, что он прибыл в Москву. В то время как по всей стране победители берут власть в свои руки, мировые державы вступают в новую борьбу за контроль над стратегическим регионом. В разгар украинского конфликта свержение Асада грозит открыть новый фронт против России, усилиями которой ранее удавалось поддерживать правящий режим и территориальную целостность страны. Тем не менее сохраняющееся российское военное присутствие остается для Москвы как основанием для тревоги, так и инструментом будущего торга с вооруженной оппозицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из признаков рождения «новой Сирии» в первый день ее существования стал снос установленных в Дамаске и Хомсе памятников Хафезу Асаду — отцу Башара Асада, создателю Сирийской Арабской Республики

Фото: Hussein Malla, AP Одним из признаков рождения «новой Сирии» в первый день ее существования стал снос установленных в Дамаске и Хомсе памятников Хафезу Асаду — отцу Башара Асада, создателю Сирийской Арабской Республики

Фото: Hussein Malla, AP

Хрупкость дамасской стали

Крушение последнего на Ближнем Востоке светского авторитарного режима произошло в считаные часы и отличалось от того, как это произошло в Ираке и Ливии.

В воскресенье утром антиправительственные силы вошли в Дамаск, не встретив на своем пути никакого сопротивления подразделений сирийской армии, которые без боя покинули столицу после прихода отрядов вооруженной оппозиции. Часть сирийской армии перешла на сторону мятежников, другая часть бежала, в том числе в соседний Ирак.

Столь скоропостижное окончание правления президента страны Башара Асада, власть которого просуществовала 24 года, пережила многолетнюю гражданскую войну, но в итоге была сметена в одночасье, стало полной неожиданностью для всех.

Несмотря на то что с 27 ноября сирийские боевики, начавшие наступление из провинции Идлиб, продолжали уверенно брать под свой контроль одну провинцию за другой, до последнего момента сохранялась надежда, что сирийским войскам удастся локализовать исламистский мятеж и не допустить падения режима.

Эту иллюзию поддерживали официальные заявления Минобороны Сирии, которое еще накануне падения Дамаска рапортовало о «перегруппировках в соответствии с военным планом», «ударах по террористам в провинциях Хама, Хомс и Деръа» и «начале восстановления контроля» над их территориями.

В частности, описывая обстановку в городе Хомс, сирийское командование сообщало, что «вооруженные силы развернуты вокруг города и размещены на неприступных оборонительных линиях, усиленных различными видами вооружений».

Однако эти успокоительные депеши быстро опровергла новая реальность, в которой жители страны проснулись в воскресенье. Вопрос о том, где находится президент Асад, исчезнувший из информационного пространства, так и остался без ответа. Агентство Reuters со ссылкой на «источники» выдвинуло версию о том, что Асад с высокой долей вероятности мог погибнуть в авиакатастрофе, находясь на борту самолета авиакомпании Syrian Air, который покинул Дамаск рано утром и исчез с радаров через 40 минут полета, резко поменяв курс.

В течение нескольких часов местонахождение сирийского президента оставалось неизвестным, и только вечером российские информагентства со ссылкой на источник в Кремле сообщили, что Башар Асад прибыл в Москву.

Тем временем в ситуации паралича власти в Сирии инициативу взял на себя премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли. Он оказался единственным представителем высшего сирийского руководства, способным комментировать происходящее и продемонстрировать способность начать процесс транзита власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граждане Сирии без сожаления прощаются со свергнутым президентом Башаром Асадом, лицо которого отныне они смогут увидеть лишь на сохранившихся плакатах

Фото: Orhan Qereman, Reuters Граждане Сирии без сожаления прощаются со свергнутым президентом Башаром Асадом, лицо которого отныне они смогут увидеть лишь на сохранившихся плакатах

Фото: Orhan Qereman, Reuters

Указав на то, что он тоже не знает, где находятся президент, а также министр обороны Али Махмуд Аббаси и глава МИДа Бассам Саббаги, Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что лично он не намерен покидать страну. По его словам, вместе с еще несколькими министрами он уже установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Как следовало из заявления сирийского премьера, в стране должны пройти свободные выборы, по итогам которых будут сформированы новые органы власти.

Позднее с отдельным заявлением от имени сирийской оппозиции выступил глава так называемого временного правительства Абдуррахман Мустафа. «Для нас сегодняшний день — особый. Это день нового рождения Сирии. Отныне наша борьба направлена на строительство новой Сирии»,— заявил он, назвав важнейшими задачами «сохранение государственных институтов и защиту мирного населения».

При этом представители оппозиции пообещали не преследовать чиновников, работавших в органах государственной власти при президенте Асаде.

Одним из признаков рождения «новой Сирии» в первый день ее существования стал снос установленных в Дамаске и Хомсе памятников отцу Башара Асада, создателю Сирийской Арабской Республики Хафезу Асаду, правившему жесткой рукой и скончавшемуся в 2000 году. На кадрах с места событий ликующая толпа сносит памятники Асаду-старшему, набросив на постаменты веревку (схожая технология применялась при демонтаже памятников Саддаму Хусейну в Ираке).

Одновременно с этим шло массовое разграбление правительственного квартала Дамаска — на кадрах с места событий сотни людей выносят имущество, одежду, ценные вещи из государственных учреждений и частных домов. Разграблению и актам вандализма подверглось посольство Ирана (российская дипмиссия в Дамаске продолжала работу в обычном режиме).

На видеокадрах из Дамаска жители сирийской столицы целыми семьями, как на экскурсии, спокойно разгуливают по открывшему свои двери президентскому дворцу, с любопытством разглядывая его роскошный интерьер, при этом наиболее предприимчивые выносят особо понравившиеся им предметы. В какой-то момент из Дамаска начали поступать сообщения, что президентский дворец горит.

Друзья не смогли помочь

Власть президента Асада рухнула менее чем за две недели, несмотря на российское военное присутствие в стране, включая авиабазу Хмеймим, базу ВМФ в Тартусе, а также работу российского Центра по примирению враждующих сторон.

Внушительной внешней группой поддержки президента Асада до последнего времени также выглядели Иран, радикальная шиитская организация «Хезболла», базирующаяся в соседнем с Сирией Ливане и другие проиранские формирования в регионе. Они составляли наиболее боеспособную часть сухопутных сил, на которые опирался сирийский режим. В первые дни наступления мятежников стали появляться сообщения о тысячах добровольцев, якобы спешно направляющихся на помощь Дамаску из Ирака.

Однако дружественные внешние силы так и не смогли бросить Башару Асаду спасательный круг в ситуации, когда его собственная армия неожиданно отказалась продолжать сопротивление. Это позволило боевикам превратить свою операцию в легкую прогулку, в ходе которой лишь изредка возникали столкновения и локальные очаги сопротивления.

Комментируя смену власти в Сирии, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратил внимание на то, что ни Иран, ни «Хезболла», понесшие значительные потери в этом году, оказались не в состоянии найти дополнительные ресурсы для переброски на внезапно пришедший в движение сирийский фронт.

Эту ситуацию израильский премьер назвал своей заслугой. «Сегодня исторический день в истории Ближнего Востока. Режим Асада, являющийся ключевым звеном в оси зла Ирана, пал. Это прямой результат ударов, которые мы нанесли по Ирану и "Хезболле" — главным сторонникам режима Асада. Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку среди тех, кто хотел освободиться от этого репрессивного и тиранического режима»,— не скрывал своего удовлетворения Биньямин Нетаньяху, выразив убежденность, что «это, конечно, открывает новые, очень важные возможности для Государства Израиль». Свое заявление в воскресенье израильский премьер сделал во время визита на Голанские высоты, по которым проходит граница Израиля и Сирии.

Действия вооруженной оппозиции в Сирии обнулили те огромные дипломатические усилия по мирному урегулированию, которые с 2017 года предпринимались в ходе переговоров в рамках так называемого астанинского формата. В него входили Россия, Иран и Турция как страны—гаранты мирного процесса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели — Иордания, Ирак, Ливан.

Сирия ожидаемо стала центральным сюжетом на двухдневном Дохийском форуме, который открылся в столице Катара в субботу, а завершал свою работу на следующий день, когда астанинский формат в его прежнем виде уже распался после выпадения из него сирийских властей и оппозиции. В субботу участники встречи в Дохе — представители России, Турции и Ирана, а также пяти арабских стран — Катара, Иордании, Саудовской Аравии, Египта и Ирака — выпустили совместное заявление. Они призвали стороны конфликта «стремиться к поиску политического решения сирийского кризиса, которое приведет к прекращению военных операций и защите гражданского населения от последствий этого кризиса».

Еще вечером в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Дохе, говоря о том, что наступление повстанцев в Сирии «было тщательно и задолго спланировано и являет собой попытку изменить ситуацию на земле, изменить расклад сил», подчеркивал, что Москва будет этому «всячески противодействовать» и «поддерживать законные сирийские власти». Однако задача противодействия вооруженной оппозиции, по которой в первые дни антиправительственного наступления еще наносили удары ВКС России, потеряла актуальность уже на следующий день. В свою очередь, слова господина Лаврова о том, что Россия будет активно продвигать необходимость возобновления диалога с оппозицией, напротив, стали актуальными как никогда раньше. После ухода президента Асада от того, насколько успешным окажется этот диалог, вероятно, и будет зависеть новая расстановка сил в регионе.

Что дальше

Свержение Башара Асада в разгар украинского кризиса создало угрозу открытия нового фронта против России, усилиями которой ранее удавалось поддерживать правящий режим и территориальную целостность страны. В связи с этим главными вопросами становятся будущее российского военного присутствия, включая авиабазу Хмеймим и силы ВМФ в порту Тартуса на Средиземном море, а также перспективы сохранения российских позиций в стране, где к власти пришли исламисты запрещенных в РФ террористических группировок.

Еще в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров, находясь в Дохе, призвал не делать неверные выводы о том, что российские корабли якобы покидают базу в Тартусе из-за ситуации в Сирии. «В Средиземном море проводятся военно-морские учения, возможно, ваши спутниковые снимки спутали их с чем-то другим»,— пояснил Сергей Лавров на Дохийском форуме, комментируя по просьбе журналиста сделанные на основании спутниковых снимков заявления некоторых западных аналитиков.

В воскресенье, по сообщениям СМИ, отряды сирийской вооруженной оппозиции вошли в город Тартус и город Джебла возле авиабазы Хмеймим, вплотную приблизившись к российским военным, что сделало ситуацию еще более напряженной и запутанной. Ранее в тот же день премьер-министр аль-Джаляли сообщил, что вопрос о российском военном присутствии будет решать новая власть в Дамаске.

В то время как Россия утратила прежнее неоспоримое лидерство в Сирии после потери ключевого союзника Башара Асада, ни одна страна, включая Турцию и США, в новых условиях не сможет стать в Сирии единоличным лидером.

При этом российское военное присутствие и наработанные за много лет связи внутри страны остаются для Москвы инструментом будущего торга с сирийской оппозицией для сохранения своего влияния.

«В то время как ситуация в Сирии стремительно развивается, США продолжат тесно консультироваться с партнерами в регионе, которых затронул кризис, чтобы помочь им обеспечить свою безопасность. Наши обязательства перед ними сильны как никогда. Мы также сохраним присутствие на востоке Сирии — исключительно в целях окончательной победы над ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ.— “Ъ”). Это не имеет ничего общего с другими аспектами конфликта»,— заявил заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро.

«США обеспокоены развитием ситуации в Сирии с точки зрения угрозы укрепления террористов ИГ»,— заверил советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, продемонстрировав видимость дистанцирования от антиправительственных сил, свергавших президента Асада.

А еще накануне падения власти в Дамаске ситуацию прокомментировал и избранный президент США Дональд Трамп. «Бойцы оппозиции в Сирии, предприняв беспрецедентный шаг, полностью взяли под контроль множество городов в рамках хорошо скоординированного наступления»,— заявил Дональд Трамп, указав на то, что «Россия сейчас глубоко вовлечена в конфликт в Украине» и поэтому не смогла оказать Дамаску необходимую поддержку. «У России никогда не было особой выгоды в Сирии, кроме как выставить Обаму в глупом свете. В любом случае Сирия — это хаос, но она нам не друг, и США не должны вмешиваться. Это не наш конфликт. Пусть все идет своим чередом. Не вмешивайтесь!» — призвал Дональд Трамп.

Сергей Строкань, Анастасия Домбицкая, Доха—Москва