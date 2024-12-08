Flightradar: появившийся на радарах около Дамаска Ил-76 исчез через 40 минут
Reuters: президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе
Самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air, появившийся на радарах в районе Дамаска около 2:00 по времени UTC (5:00 мск), исчез с радаров через 40 минут полета неподалеку от Хомса на высоте 495 м, следует из данных сервиса Flightradar24. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Агентство Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных офицеров армии Сирии изначально сообщило, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск и улетел «в неизвестном направлении».
Затем агентство со ссылкой на два сирийских источника сообщило, что «существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку, согласно данным с сайта Flightradar, остается загадкой, почему самолет неожиданно развернулся и исчез с карты».
«У меня нет информации о местонахождении Асада и о том, когда он покинул страну. В последний раз мы контактировали вчера вечером. В ходе телефонного разговора он ограничился фразой "завтра посмотрим", комментируя события в стране»,— сказал премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли телеканалу Al Arabiya.
Дипломатический источник Reuters в Объединенных Арабских Эмиратах сообщил, что им неизвестно местонахождение Башара Асада, в ОАЭ он не останавливался.
Ночью 8 декабря сирийские исламисты заявили о взятии столицы Сирии — Дамаска. По данным СМИ, сейчас идут переговоры между ними и оставшимися в стране министрами. Согласно одному из последних заявлений премьер-министра Мухаммеда Гази аль-Джаляли, в Сирии необходимо провести свободные выборы.
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