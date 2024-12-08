Flightradar: появившийся на радарах около Дамаска Ил-76 исчез через 40 минут

Самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air, появившийся на радарах в районе Дамаска около 2:00 по времени UTC (5:00 мск), исчез с радаров через 40 минут полета неподалеку от Хомса на высоте 495 м, следует из данных сервиса Flightradar24. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Агентство Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных офицеров армии Сирии изначально сообщило, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск и улетел «в неизвестном направлении».

Затем агентство со ссылкой на два сирийских источника сообщило, что «существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку, согласно данным с сайта Flightradar, остается загадкой, почему самолет неожиданно развернулся и исчез с карты».

«У меня нет информации о местонахождении Асада и о том, когда он покинул страну. В последний раз мы контактировали вчера вечером. В ходе телефонного разговора он ограничился фразой "завтра посмотрим", комментируя события в стране»,— сказал премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли телеканалу Al Arabiya.

Дипломатический источник Reuters в Объединенных Арабских Эмиратах сообщил, что им неизвестно местонахождение Башара Асада, в ОАЭ он не останавливался.

Ночью 8 декабря сирийские исламисты заявили о взятии столицы Сирии — Дамаска. По данным СМИ, сейчас идут переговоры между ними и оставшимися в стране министрами. Согласно одному из последних заявлений премьер-министра Мухаммеда Гази аль-Джаляли, в Сирии необходимо провести свободные выборы.

Что происходит в Сирии после захвата боевиками Дамаска — в материале «Ъ».