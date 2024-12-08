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Коммерсантъ FM
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обновлено 11:57

Flightradar: появившийся на радарах около Дамаска Ил-76 исчез через 40 минут

Reuters: президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

Самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air, появившийся на радарах в районе Дамаска около 2:00 по времени UTC (5:00 мск), исчез с радаров через 40 минут полета неподалеку от Хомса на высоте 495 м, следует из данных сервиса Flightradar24. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Агентство Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных офицеров армии Сирии изначально сообщило, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск и улетел «в неизвестном направлении».

Затем агентство со ссылкой на два сирийских источника сообщило, что «существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку, согласно данным с сайта Flightradar, остается загадкой, почему самолет неожиданно развернулся и исчез с карты».

«У меня нет информации о местонахождении Асада и о том, когда он покинул страну. В последний раз мы контактировали вчера вечером. В ходе телефонного разговора он ограничился фразой "завтра посмотрим", комментируя события в стране»,— сказал премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли телеканалу Al Arabiya.

Дипломатический источник Reuters в Объединенных Арабских Эмиратах сообщил, что им неизвестно местонахождение Башара Асада, в ОАЭ он не останавливался.

Ночью 8 декабря сирийские исламисты заявили о взятии столицы Сирии — Дамаска. По данным СМИ, сейчас идут переговоры между ними и оставшимися в стране министрами. Согласно одному из последних заявлений премьер-министра Мухаммеда Гази аль-Джаляли, в Сирии необходимо провести свободные выборы.

Что происходит в Сирии после захвата боевиками Дамаска — в материале «Ъ».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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