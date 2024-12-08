Исламисты взяли штурмом посольство Ирана в Дамаске

Посольство Ирана в Дамаске было взято штурмом вооруженными людьми, передает агентство IRNA. Сотрудников дипведомства эвакуируют.

Как пишет IRNA, посольство Ирана разграбили и подвергли вандализму. Других подробностей захвата здания и эвакуации сотрудников ведомства не приводится.

Иракское агентство новостей (INA) сообщило, что власти Ирака решили эвакуировать персонал своего посольства в Дамаске. МИД Армении заявил, что диппредставительство страны в Сирии продолжит работу из Бейрута. Пресс-служба посольства России сказала ТАСС, что с сотрудниками ее ведомства все в порядке. У самого здания сохраняется спокойная обстановка.

Утром 8 декабря антиправительственные войска вошли в столицу Сирии Дамаск. Они заявили о падении режима Башара Асада. Где именно сейчас находится президент Сирии, неизвестно. Самолет, на котором, предположительно, он улетел из страны, пропал с радаров. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности к мирной передаче власти. Он также сказал о необходимости провести свободные выборы.

Что происходит в Сирии после захвата боевиками Дамаска — в материале «Ъ».