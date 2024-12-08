Глава МИД Турции: Башар Асад, вероятно, покинул Сирию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что не располагает информацией о местонахождении президента Сирии Башара Асада. Он допустил, что в настоящее время господин Асад находится за пределами страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан

Фото: Louisa Gouliamaki / File Photo / Reuters Хакан Фидан

Фото: Louisa Gouliamaki / File Photo / Reuters

«Я не знаю его местонахождения. Вероятно, он за пределами Сирии»,— заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на брифинге в Дохе (цитата по CNN Turk).

Сегодня утром, 8 декабря, антиправительственные войска вошли в сирийскую столицу Дамаск и заявили о свержении режима президента Башара Асада. Днем ранее WSJ писала, что власти Египта и Иордании предлагали господину Асаду покинуть Сирию. По данным Reuters, президент в ночь на воскресенье покинул Дамаск и улетел «в неизвестном направлении».

Сейчас местонахождение Башара Асада неизвестно. Reuters со ссылкой на два сирийских источника сообщило, что «существует очень высокая вероятность» того, что господин Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».